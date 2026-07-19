Mit disziplinierter Recherche erzielt ein Trader fast 1.500 Prozent Krypto-Rendite. Diese Strategie machte seinen Memecoin-Erfolg möglich.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Krypto-Trader Brian Jung erzielt mit Memecoin "Cash Cat" aus 80.000 US-Dollar einen Gewinn von 1,25 Millionen US-Dollar. â³

Disziplinierte Recherche statt Glück: Jung analysierte Markttrends und erkannte Chancen in übersehenen Entwicklungen.

Der Höhepunkt des Memecoin-Hypes ist lange vorbei, aber geschickten Krypto-Tradern gelingt es selbst im Bärenmarkt, den Jackpot zu knacken. Nach eigenen Angaben war es allerdings kein bloßes Glück, sondern vielmehr “disziplinierte Recherche”, die dem Krypto-Influencer Brian Jung zu seinem größten Erfolg im laufenden Handelsjahr 2026 verhalf. Vor dem Hintergrund einer spektakulären Kursrallye machte er mit dem Memecoin “Cash Cat” auf Robinhood aus einem Einsatz von 80.000 US-Dollar binnen kurzer Zeit stolze 1,25 Millionen US-Dollar – so erklärt er es gegenüber CoinDesk Markets Outlook.

Anstatt trendigen Creator Coins hinterherzujagen, habe er spezifische Sektoren gesucht, in denen der Markt neue Informationen noch nicht eingepreist hatte. Deshalb sei der Krypto-Trader in Cash Cat eingestiegen, nachdem er eine übersehene Entwicklung im Zusammenhang mit der Einführung der Layer-2-Blockchain von Robinhood erkannt hatte.

Memecoin-Tiermotive als Erfolgsbasis?

Sein Team habe zuvor die Krypto-Strategie des Brokers sehr intensiv analysiert, wobei Cash Cat als potentieller Trade letztendlich hervorstach, da es auf den ursprünglich von Robinhood vorgeschlagenen Firmennamen anspielte und dem historischen Trend erfolgreicher Meme-Coins mit Tiermotiven entsprach.

Jung betont zudem, dass er die Größe seiner Krypto-Positionen anhand der allgemeinen Marktbedingungen festlege und nicht allein an seiner persönlichen Überzeugung bemesse: “In Märkten mit größerer Risikobereitschaft hätte ich viel größere Positionen eingegangen”. Trades mit Memecoins gelten als hochriskant und können schnell im Totalverlust enden. Auch der Hype um Cash Cat währte nicht lang – seit dem Allzeithoch vor einer Woche brach der Katzen-Memecoin um 75 Prozent ein.