Das Abflauen des KI-Begeisterung könnte Bitcoin in die Karten spielen. Warum die Bullen schon ungeduldig mit den Hufen scharren – und welche Entwicklung dem BTC-Kurs nun bevorsteht.

Wird Bitcoin zum größten Profiteur des KI-Abverkaufs? Das sagt BTC-ECHO

Wird Bitcoin zum größten Profiteur des KI-Abverkaufs? Das sagt BTC-ECHO

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin zusammen mit KI-Werten unter die Räder geraten könnte

Welche Rolle KI-Agenten zukünftig für Bitcoin und Krypto spielen werden

Was für die Bitcoin-Rallye spricht – wenn sich Anleger gegen ganz bestimmte Alternativen entscheiden

Die Sorge vor einem Platzen der KI-Blase kam schon Ende 2025 auf, doch die Aktienkurse zeigten sich zunächst unbeeindruckt. Nun gibt es erste Anzeichen einer echten Korrektur in der Tech-Branche – mit Bitcoin und dem Krypto-Markt als möglichen Nutznießern. Doch fließt das frei werdende Kapital tatsächlich in digitale Assets oder wäre Bitcoin bei einem größeren Abverkauf vielmehr selbst betroffen? Welche Szenarien sind jetzt realistisch und was braucht es für die nächste Bitcoin-Rallye? Das sagt die BTC-ECHO Redaktion.

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