Die Insolvenz der Krypto-Börse FTX beschäftigt Anleger noch immer. Nun steht der nächste Schritt im milliardenschweren Rückzahlungsprozess bevor.

Krypto-Börse FTX zahlt weitere 900 Millionen US-Dollar an Gläubiger aus

Krypto-Börse FTX zahlt weitere 900 Millionen US-Dollar an Gläubiger aus

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… FTX startet fünfte Auszahlungsrunde mit 900 Millionen US-Dollar für Gläubiger. â³

Rückzahlungen erfolgen über BitGo, Kraken oder Payoneer und sind an Verifizierungsprozesse gebunden. â³

Forderungen bis 50.000 US-Dollar werden mit 120 Prozent erstattet. â³

Insolvenzverfahren erreicht weiteren Meilenstein, weitere Termine folgen. â³

Die insolvente Krypto-Börse FTX setzt die Rückzahlungen an ihre Gläubiger fort. Nach Angaben des FTX Recovery Trust beginnt am 31. Juli die fünfte Auszahlungsrunde. Insgesamt sollen rund 900 Millionen US-Dollar an berechtigte Gläubiger ausgeschüttet werden. Die Auszahlung erfolgt über BitGo, Kraken oder Payoneer.

Seit Beginn der Rückzahlungen im Jahr 2025 hat die Insolvenzmasse nach eigenen Angaben bereits fast zehn Milliarden US-Dollar an Gläubiger und andere Anspruchsberechtigte ausgezahlt. Allein im März flossen rund 2,2 Milliarden US-Dollar. Berechtigte Empfänger der fünften Auszahlungsrunde sollen ihr Geld innerhalb von ein bis drei Werktagen nach dem 31. Juli erhalten.

Krypto-Gläubiger erhalten weitere Auszahlung

Die fünfte Auszahlungsrunde umfasst sowohl kleinere Forderungen der “Convenience Class” als auch größere Ansprüche aus den “Non-Convenience Classes”. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Gläubiger die erforderlichen Verifizierungs- und Registrierungsprozesse fristgerecht abgeschlossen haben.

Forderungen von bis zu 50.000 US-Dollar werden nach dem Sanierungsplan mit 120 Prozent erstattet, größere Forderungen erhalten je nach Anspruch zwischen 103 und 105 Prozent.

Die Rückzahlungen orientieren sich allerdings am Wert der Forderungen zum Zeitpunkt der Insolvenz im November 2022 und erfolgen nicht in den ursprünglich gehaltenen Kryptowährungen. Dieser Punkt war in den vergangenen Monaten wiederholt auf Kritik von Gläubigern gestoßen, da sich die Kurse vieler Digital Assets seitdem deutlich erholt haben.

Mit der neuen Auszahlungsrunde nähert sich das Insolvenzverfahren einem weiteren Meilenstein. Weitere Stichtage und Auszahlungstermine will der FTX Recovery Trust zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.