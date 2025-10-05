App herunterladen
FTX-Übergabe Das war der “größte Fehler” von Sam Bankman-Fried

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried erklärt, die Übergabe habe ihn daran gehindert, die Krypto-Börse in letzter Minute zu retten.

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs123,547.00 $1.04 %
Ein Mann mit lockigem dunklem Haar, marineblauem Anzug, weißem Hemd und gemusterter Krawatte steht vor einem Gebäude mit Glastüren, das an die FTX-Zentrale erinnert.

Beitragsbild: picture alliance

 | Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried
  • Sam Bankman-Fried (SBF), Gründer und ehemaliger CEO der inzwischen insolventen Krypto-Börse FTX, hat in einem Interview mit dem Magazin Mother Jones eingeräumt, dass die Übergabe des Unternehmens an seinen Nachfolger John J. Ray III ein Fehler war.
  • “Der größte Fehler, den ich gemacht habe, war, das Unternehmen zu übergeben”, so Bankman-Fried im Interview.
  • Laut Bankman-Fried habe dieser Schritt verhindert, dass er eine potenzielle Rettung der Plattform umsetzen konnte.
  • Wenige Minuten nach der Unterzeichnung der Übergabedokumente sei ihm ein mögliches externes Investment gemeldet worden, das den Zusammenbruch von FTX hätte verhindern können.
  • Zu diesem Zeitpunkt sei die Entscheidung jedoch bereits rechtlich bindend gewesen, so der 32-Jährige. Kurz darauf leitete Ray das Insolvenzverfahren ein und beantragte Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts.
  • SBF hat mit FTX mehrere Milliarden US-Dollar an Kundengeldern veruntreut.
  • Bankman-Fried wurde am 12. Dezember 2022 auf den Bahamas verhaftet und Anfang 2023 in die USA ausgeliefert. Ein US-Bundesgericht verurteilte ihn im März 2024 wegen sieben schwerer Betrugsdelikte zu 25 Jahren Haft.
  • Die Insolvenz von FTX im November 2022 gilt als einer der größten Zusammenbrüche in der Geschichte der Krypto-Geschichte.
