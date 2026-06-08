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Altcoins machen Schlagzeilen – Bitcoin macht Vermögen

Der Traum von der Bitcoin-Outperformance lockt viele Anleger in Altcoins. Langfristig kann jedoch keiner mithalten.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und Altcoin-Münzen

Beitragsbild: ChatGPT

 | Viele Altcoin-Projekte scheitern bereits nach kürzester Zeit

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Mehrheit der Altcoins gegen Bitcoin verliert
  • Weshalb Bitcoin häufiger neue Allzeithochs erreicht
  • Wieso viele Altcoin-Rallyes nach kurzer Zeit kippen
  • Wodurch viele Altcoins langfristig unter Druck geraten

Viele Anleger stellen sich im Krypto-Markt früher oder später die Frage, ob Bitcoin langfristig die beste Investmentoption bleibt oder ob Altcoins möglicherweise höhere Renditechancen bieten. Insbesondere die teils explosiven Kursanstiege kleinerer Kryptowährungen vermitteln häufig den Eindruck, dass sich dort die größeren Gewinnpotenziale verbergen. Blickt man allerdings auf die langfristige Entwicklung vieler Altcoins gegenüber Bitcoin, zeigt sich ein anderes Bild. 

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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor einem Zug
Eine andere PerspektiveBitcoin hat bereits Geschichte geschrieben – doch das Potenzial könnte noch größer sein
Stefan Berger, CDU-Europaabgeordneter und Sprecher der CDU NRW im Europäischen Parlament, vor einer EU-Flagge. Im Vordergrund sind gestapelte Bitcoin-Münzen zu sehen. Die Bildmontage symbolisiert die europäische Krypto-Regulierung MiCA (Markets in Crypto-Assets) und die politische Debatte um den Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in der Europäischen Union.
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Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
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