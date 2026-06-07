Der Bitcoin-Kurs fällt unter 60.000 US-Dollar, Michael Saylor verkauft 32 BTC und deutschen Anlegern drohen höhere Steuern – die Krypto-News der Woche.

Krypto-News der Woche: Bitcoin, Absturz, Strategy-Verkauf und das deutsche Steuerdrama

Krypto-News der Woche: Bitcoin, Absturz, Strategy-Verkauf und das deutsche Steuerdrama

Eine weitere spannende Woche im Krypto-Sektor neigt sich dem Ende zu. Die wichtigsten Ereignisse rund um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Der Bitcoin-Kurs fällt erstmals seit Oktober 2024 unter die 60.000 US-Dollarmarke

Am Freitagabend rutschte Bitcoin auf Binance und Coinbase zeitweise unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Für viele Anleger war das ein Schock, schließlich galt diese Zone als psychologisch extrem wichtige Unterstützung. Auslöser der jüngsten Nervosität war unter anderem der Teilverkauf von Bitcoin-Beständen durch Michael Saylor, der das Vertrauen vieler Marktteilnehmer kurzfristig erschütterte. Laut den Bitwise-Analysten dürfte der Abverkauf jedoch weniger fundamental begründet sein, als es die Kursreaktion vermuten lässt. Mehrere Sentiment- und Bewertungsindikatoren deuten sogar darauf hin, dass der Pessimismus am Markt bereits ein Extrem erreicht hat.

Warum der jüngste Crash auch eine Einstiegschance bieten könnte und welche Unterstützungszonen jetzt wichtig werden, lest ihr hier: “Bitcoin-Kapitulation oder Einstiegschance?“

Strategy verkauft erstmals Bitcoin auf Wochenbasis

Michael Saylor galt lange als der Permabulle, der Bitcoin niemals verkaufen wird. Umso überraschender war, dass Strategy nun 32 BTC im Wert von rund 2,5 Millionen US-Dollar veräußerte. Der Verkauf dürfte zwar ein Katalysator für die jüngste Marktpanik gewesen sein, erklärt die gesamte Korrektur aber kaum allein. Vielmehr traf die Nachricht auf ein ohnehin angeschlagenes Marktumfeld, in dem institutionelle Zuflüsse spürbar nachließen und auch die Stimmung unter Privatanlegern bereits extrem schlecht war. Ob es nun bei einem kleinen Testverkauf bleibt oder daraus tatsächlich ein neues Muster wird, bleibt abzuwarten.

Warum das Milliardenloch bei Strategy immer größer wird und wie stark Michael Saylors Bitcoin-Wette unter Druck steht, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Strategy im Stresstest – eigenes Grab geschaufelt?“

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SpaceX vor dem größten Börsengang aller Zeiten

Während Bitcoin schwächelt, zieht ein anderes Thema die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf sich: der zeitnahe Börsengang von SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk könnte eines der teuersten IPOs der Geschichte hinlegen und direkt in die Liga der wertvollsten Unternehmen der Welt aufsteigen. Kein Wunder, dass nicht nur institutionelle Investoren, sondern auch viele Privatanleger in Deutschland auf eine Chance zum Einstieg hoffen. Doch der Hype hat seinen Preis: Die Bewertung ist extrem ambitioniert und über Pre-IPO-Futures können Anleger schon vor Handelsstart hohen Risiken unterliegen. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die SpaceX-Aktie wirklich wie eine Rakete startet oder der Hype an der Realität zerschellt.

Wie ihr SpaceX-Aktien zeichnet, welche Alternativen es vor dem IPO gibt und warum Anleger trotz Mega-Hype vorsichtig bleiben sollten, lest ihr hier: “SpaceX-IPO: Wie du vor Börsenstart an Aktien kommst”

Empfohlenes Video Bitcoin-Crash durch SpaceX und Anthropic? So gefährlich ist die IPO-Welle

Bye bye Krypto: Prominente verabschieden sich

Über Jahre galten sie als lautstarke Unterstützer von Bitcoin, Ethereum und Co., nun ziehen bekannte Gesichter aus der Branche einen Schlussstrich. Mark Cuban zeigte sich enttäuscht von Bitcoin als Inflations- und Krisen-Hedge und trennte sich von Teilen seiner Bestände. Bankless-Mitgründer David Hoffman verkaufte sogar sein komplettes Ethereum-Portfolio und kritisierte den fehlenden Schwung im ETH-Narrativ. Handelt es sich um rein persönliche Portfolio-Entscheidungen oder um ein Warnsignal für den gesamten Markt?

Welche prominenten Krypto-Stimmen ihre Bestände verkaufen und wie sie ihre Kehrtwende begründen, lest ihr hier: “Kein Bock auf Bitcoin: Warum diese Krypto-Promis ihre Bestände verkaufen“

Der Blockchain-Professor, der die Bitcoin-Haltefrist abschaffen will

Die Debatte um die einjährige Steuerfreiheit für private Krypto-Gewinne sorgt weiter für erhitzte Gemüter. Zwar hat das Bundesfinanzministerium bislang noch nicht eindeutig verkündet, dass die Haltefrist zum 1. Januar 2027 fallen wird, doch die Hinweise auf eine Reform verdichten sich. Vor allem Co-Pierre Georg, Direktor des Frankfurt School Zentrum für Digitalwirtschaft, wirbt für eine stärkere Besteuerung von Kryptowährungen. In der Bitcoin-Community stößt das auf massive Kritik, nicht zuletzt weil viele Anleger die Haltefrist als wichtigen Anreiz für langfristiges Investieren sehen. Georg wiederum argumentiert, junge Menschen sollten ihre Altersvorsorge nicht auf “spekulative Krypto-Assets” stützen – eine Aussage, die vielen Bitcoinern sauer aufstoßen dürfte.

Was Co-Pierre Georg im Gespräch mit BTC-ECHO fordert und warum seine Vorschläge in der Krypto-Szene für Empörung sorgen, lest ihr hier: “Darum fordert ein Blockchain-Professor das Ende der Krypto-Haltefrist“.