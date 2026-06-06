Erstmals seit Oktober 2024 fällt Bitcoin unter die 60.000 US-Dollarmarke. Was Anleger vor einem BTC-Kauf unbedingt berücksichtigen sollten.

Am gestrigen Freitagabend fiel die Krypto-Leitwährung auf Binance und Coinbase erstmals seit Oktober 2024 zeitweise unter die 60.000 US-Dollarmarke. Trotz leichter Erholung sitzt vielen Anleger der Schock in den Knochen. Laut einem Bitwise-Report ist die aktuelle Korrektur primär auf ein beschleunigtes De-Risking nach einem Teilverkauf der Bitcoin-Bestände durch Strategy zurückzuführen. Diese Verkaufsnachricht hat das Vertrauen der Investoren zwar kurzfristig erschüttert, aber die Analysten des Assetmanagers bezweifeln, dass die negative Kursdynamik fundamental gerechtfertigt ist.

Der Cryptoasset Sentiment Index von Bitwise generierte im Zuge des Abverkaufs ein klares antizyklisches Kaufsignal und fiel auf eine Standardabweichung von minus eins, was den pessimistischsten Wert seit der Kapitulation Anfang Februar darstellt. Historisch markieren solche Extremwerte eher den Höhepunkt des Pessimismus als den Beginn eines anhaltenden Abwärtstrends. Dementsprechend hat sich das Risiko-Rendite-Verhältnis bereits asymmetrisch nach oben verschoben. Zudem notiert der Composite Valuation Index im achten Perzentil, was eine erhebliche relative Unterbewertung signalisiert.

Technische Unterstützungen und Mayer Multiple

Auf relativer Basis zeigt sich die temporäre Schwäche von Bitcoin besonders deutlich im direkten Vergleich zum traditionellen Aktienmarkt. Der sogenannte Mayer Multiple verzeichnet im Vergleich zu Aktien extreme Tiefstände, sodass Bitcoin im Vergleich zu klassischen Risikoanlagen kurzfristig deutlich überverkauft ist.

Um den aktuellen Kursrutsch besser einzuordnen, lohnt sich darüber hinaus ein Blick auf bewährte Unterstützungslinien: Eine erste wichtige Auffanglinie liegt am gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Wochen bei rund 61.000 US-Dollar. Knapp darunter, bei circa 54.000 US-Dollar, verläuft der durchschnittliche Einstandspreis aller weltweiten Marktteilnehmer.

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Beide Marken haben sich in vergangenen Bitcoin-Marktphasen immer wieder als extrem verlässlicher Boden erwiesen, an dem der BTC-Kurs nach unten hin abgesichert war. Daher dürfte der Verkaufsdruck bald nachlassen, sodass langfristig orientierte Anleger die aktuelle Korrektur als gesunde Marktbereinigung und fundamentale Kaufgelegenheit betrachten können.

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