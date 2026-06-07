App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
Jetzt starten und Bonus sichern
1,92 T
Hyperliquid-Kurs51,20 3.77%
Bitcoin-Kurs53.968,73 2.72%
Ethereum-Kurs1.417,89 5.11%
XRP-Kurs0,989297 5.73%
BNB-Kurs517,17 3.87%
Hyperliquid-Kurs51,20 3.77%
Solana-Kurs56,66 5.85%
TRON-Kurs0,284260 1.73%
Dogecoin-Kurs0,073458 4.68%
Cardano-Kurs0,140999 3.21%
Zcash-Kurs360,80 16.14%
Chainlink-Kurs6,71 5.72%
Pi Network-Kurs0,113335 6.13%
Änderungen 2026 

Macht das Finanzamt bald deine Krypto-Steuer?

Finanzämter testen die Erstellung automatischer Steuerbescheide. Was das bedeutet und ob auch Krypto-Anleger davon profitieren.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs53.968,73 2.72 %
Bitcoin kaufen
Ein paar Bitcoin-Münzen liegen auf einem Blatt auf dem Krypto-Steuer steht.

Beitragsbild: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

 | Was hat es mit dem Vorstoß des Finanzamts auf sich?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Für wen das Finanzamt die "Steuererklärung" macht
  • Wie Steuerexperten den Schritt bewerten
  • Welche Fallstricke daraus entstehen
  • Was das für Krypto-Anleger bedeutet

Für viele ist es eine jährlich wiederkehrende Tortur: die Steuererklärung. Formulare müssen ausgefüllt, Belege gesammelt und Kosten erklärt werden. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn aktuell läuft eine Pilotphase, bei der Finanzämter den Einkommensteuerbescheid selbstständig erstellen und den Bürgern zuschicken. Wie das genau funktioniert, worauf man achten sollte und ob auch Krypto-Anleger von diesem Vorhaben profitieren, hat ein Steuerberater exklusiv gegenüber BTC-ECHO erklärt.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments!
  • Exklusive Artikel & Marktdaten
  • Täglich Kurs-Updates & Analysen
  • Infos zu Steuern & Regulierung
  • Weniger Werbung
  • Jederzeit kündbar
Jetzt entdecken

Bereits Plus+ Mitglied?

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Michael Saylor mit orangener Krawatte auf einer Bühne.
Das Ende einer Ära?Michael Saylor verkauft Bitcoin: So reagiert die BTC-ECHO Redaktion auf das Strategy-Drama
Roter Hintergrund mit einer Bitcoin-Münze und einem stark fallenden Kurschart. Die Darstellung symbolisiert einen massiven Bitcoin-Kursverlust und die Vorstellung eines ‚toten‘ Bitcoin-Marktes.
Sinnvolle Investitionsstrategie?Nach Absturz: “Bitcoin ist tot”! Doch mit dieser Strategie lassen sich Millionen machen
Das Bild zeigt Co-Pierre Georg
Kritik am Status quoDarum fordert ein Blockchain-Professor das Ende der Krypto-Haltefrist
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Audiera
2,66
39.78%
Humanity
0,688385
36.95%
LAB
11,52
31.06%
Siren
0,932021
27.57%
Worldcoin
0,413928
17.34%
Zcash
360,80
16.14%
币安人生 (BinanceLife)
0,713376
11.92%
NEAR Protocol
1,77
9.13%
MemeCore
2,68
8.78%
Bittensor
181,83
8.10%
JUST
0,067926
-4.91%
DeXe
17,23
-1.19%
Ethena
0,077367
-1.15%
LEO Token
8,25
-1.02%
Litecoin
36,40
-0.64%
Stellar
0,179458
-0.58%
Ondo US Dollar Yield
0,980619
-0.46%
World Liberty Financial
0,048061
-0.07%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
-0.03%
Tether
0,867381
-0.01%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren