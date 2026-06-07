In diesem Artikel erfährst du:
- Für wen das Finanzamt die "Steuererklärung" macht
- Wie Steuerexperten den Schritt bewerten
- Welche Fallstricke daraus entstehen
- Was das für Krypto-Anleger bedeutet
Für viele ist es eine jährlich wiederkehrende Tortur: die Steuererklärung. Formulare müssen ausgefüllt, Belege gesammelt und Kosten erklärt werden. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn aktuell läuft eine Pilotphase, bei der Finanzämter den Einkommensteuerbescheid selbstständig erstellen und den Bürgern zuschicken. Wie das genau funktioniert, worauf man achten sollte und ob auch Krypto-Anleger von diesem Vorhaben profitieren, hat ein Steuerberater exklusiv gegenüber BTC-ECHO erklärt.
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