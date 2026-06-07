Finanzämter testen die Erstellung automatischer Steuerbescheide. Was das bedeutet und ob auch Krypto-Anleger davon profitieren.

Macht das Finanzamt bald deine Krypto-Steuer?

Macht das Finanzamt bald deine Krypto-Steuer?

In diesem Artikel erfährst du: Für wen das Finanzamt die "Steuererklärung" macht

Wie Steuerexperten den Schritt bewerten

Welche Fallstricke daraus entstehen

Was das für Krypto-Anleger bedeutet

Für viele ist es eine jährlich wiederkehrende Tortur: die Steuererklärung. Formulare müssen ausgefüllt, Belege gesammelt und Kosten erklärt werden. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn aktuell läuft eine Pilotphase, bei der Finanzämter den Einkommensteuerbescheid selbstständig erstellen und den Bürgern zuschicken. Wie das genau funktioniert, worauf man achten sollte und ob auch Krypto-Anleger von diesem Vorhaben profitieren, hat ein Steuerberater exklusiv gegenüber BTC-ECHO erklärt.

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