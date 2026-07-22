In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Käuferseite ihre Chance auf eine Trendfortsetzung nutzen muss
- Wieso die Entscheidung um den Clarity Act eine Grundvorraussetzung für steigende Kurse sein könnte
- Welche Kursniveaus Ripple-Investoren in den kommenden Wochen nicht aus den Augen lassen dürfen
Die Kryptowährung Ripple (XRP) kann sich im Zuge der marktweiten Erholung ebenfalls zurück gen Norden vorarbeiten. Nachdem der XRP-Kurs die Zone um 1,07 US-Dollar in den letzten Wochen verteidigen konnte, versucht der Altcoin in dieser Woche die 50-Tagelinie bei 1,14 US-Dollar zurückzuerobern. Auf Wochensicht notiert der Ripple moderate drei Prozent fester. Weitet sich die Anstiegsbewegung in den nächsten Handelstagen aus, ist ein Retest des Monatshochs einzuplanen. Welche Kursmarken darüber hinaus für Anleger relevant werden dürften, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.
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