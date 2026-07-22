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Kursanalyse 

XRP-Kursanalyse: Gelingt den Bullen der ersehnte Befreiungsschlag

Die Kryptowährung Ripple (XRP) schließt sich der Kurserholung am Krypto-Markt an. Folgende Chartmarken werden entscheidend für die Kursrichtung in den nächsten Wochen.

Stefan Lübeck
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Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ripple (XRP) notiert an einem charttechnisch wichtigen Kursniveau

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Käuferseite ihre Chance auf eine Trendfortsetzung nutzen muss
  • Wieso die Entscheidung um den Clarity Act eine Grundvorraussetzung für steigende Kurse sein könnte
  • Welche Kursniveaus Ripple-Investoren in den kommenden Wochen nicht aus den Augen lassen dürfen

Die Kryptowährung Ripple (XRP) kann sich im Zuge der marktweiten Erholung ebenfalls zurück gen Norden vorarbeiten. Nachdem der XRP-Kurs die Zone um 1,07 US-Dollar in den letzten Wochen verteidigen konnte, versucht der Altcoin in dieser Woche die 50-Tagelinie bei 1,14 US-Dollar zurückzuerobern. Auf Wochensicht notiert der Ripple moderate drei Prozent fester. Weitet sich die Anstiegsbewegung in den nächsten Handelstagen aus, ist ein Retest des Monatshochs einzuplanen. Welche Kursmarken darüber hinaus für Anleger relevant werden dürften, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.

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