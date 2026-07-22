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Bitcoin-Langzeithalter halten mehr BTC als je zuvor – was das historisch bedeutet

Laut Coinglass-Daten halten Bitcoin-Langzeitinvestoren mehr BTC als je zuvor in der Geschichte des Netzwerks. Historisch fiel dieser Anstieg regelmäßig mit der Bodenbildungsphase zusammen.

Ludwig Schlick
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Eine goldene Bitcoin-Münze steht auf einem Felsen und im Hintergrund sieht man ein Gebirge, wo die Sonne aufgeht

Beitragsbild: KI-generiert

 | Ist dieser Chart ein Indiz auf eine mögliche Bodenbildung?

Der Anteil der Bitcoin, die von sogenannten Long-Term Holdern gehalten werden, hat ein neues Allzeithoch erreicht. Laut Coinglass halten Adressen, die ihre Bitcoin seit mindestens 155 Tagen nicht bewegt haben, aktuell rund 16,64 Millionen BTC, etwa 83 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots. Das entspricht einem Gegenwert von rund 1,07 Billionen US-Dollar.

Bitcoin Long Term Holder Supply / Quelle: Coinglass

Gegenüber dem Stand vom November 2025 entspricht das einem Anstieg von rund 14 Prozent. Seitdem Bitcoin im Oktober 2025 ein Allzeithoch über 126.000 US-Dollar markierte und anschließend korrigierte, wechselten mehr als zwei Millionen Bitcoin von schwachen in starke Hände.

Was das historisch gesehen bedeuten könnte

Long-Term Holder gelten als überzeugungsstarke Investoren, die kurzfristige Kursschwankungen ignorieren. Ein steigendes LTH-Angebot bei gleichzeitig sinkenden oder stagnierenden Kursen zeigt, dass Kapital akkumuliert statt liquidiert wird. Historisch trat dieses Muster in der Nähe von Zyklustiefpunkten auf.

Nicht alle teilen den Optimismus. Zhuoer Jiang, Gründer des Mining-Pools Lubian, erwartet das Zykluslief erst zwischen Oktober und Dezember 2026 im Bereich von 42.000 bis 44.000 US-Dollar. Sein Argument: Historisch lag der Bitcoin-Boden rund sechs Monate nach dem Tief von Strategys mNAV, dem Verhältnis aus Marktkapitalisierung zum Wert der gehaltenen Bitcoin. Dieser Wert ist zuletzt auf 0,72 gefallen und nähert sich damit dem Tief von Mai 2022 bei 0,7 an.

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