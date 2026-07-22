Wer passiv über Staking Geld verdient, läuft Gefahr, am Ende draufzuzahlen. Denn die Anlagemethode kann zur echten Steuerfalle werden.

Steuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld

Steuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld

In diesem Artikel erfährst du: Welchen Fehler Anleger im Zusammenhang mit Staking am häufigsten machen

Warum Staking nicht gleich Staking ist

Ab welchem Zeitpunkt Staking-Einahmen versteuert werden müssen.

Was ein Steuerexperte rät, wenn man Staking-Erträge bislang nicht versteuert hat

Warum die Uhr für Anleger, die ihre Einnahmen nicht erklärt haben, tickt

Unter Krypto-Anlegern gilt Staking als bequemer Weg zu passiven Erträgen. Dabei ist es steuerlich eines der heikelsten Kapitel überhaupt, und die Rechnung dafür kommt oft erst Jahre später. Wo die Fallstricke liegen und was das Finanzamt bei der Offenlegung von Staking-Einnahmen tatsächlich sehen will, ordnet Steuerexperte Werner Hoffmann ein.

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