In diesem Artikel erfährst du:
- Welchen Fehler Anleger im Zusammenhang mit Staking am häufigsten machen
- Warum Staking nicht gleich Staking ist
- Ab welchem Zeitpunkt Staking-Einahmen versteuert werden müssen.
- Was ein Steuerexperte rät, wenn man Staking-Erträge bislang nicht versteuert hat
- Warum die Uhr für Anleger, die ihre Einnahmen nicht erklärt haben, tickt
Unter Krypto-Anlegern gilt Staking als bequemer Weg zu passiven Erträgen. Dabei ist es steuerlich eines der heikelsten Kapitel überhaupt, und die Rechnung dafür kommt oft erst Jahre später. Wo die Fallstricke liegen und was das Finanzamt bei der Offenlegung von Staking-Einnahmen tatsächlich sehen will, ordnet Steuerexperte Werner Hoffmann ein.
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