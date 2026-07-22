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Steuerfalle Staking: Diese Fehler kosten dich viel Geld

Wer passiv über Staking Geld verdient, läuft Gefahr, am Ende draufzuzahlen. Denn die Anlagemethode kann zur echten Steuerfalle werden.

Daniel Hoppmann
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Eine Solana und eine Ethereum-Münze sind vor einem Schreiben des Finanzamtes zu sehen, das über die zu zahlenden Steuern informiert.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Staking kann lukrativ sein, wenn man die steuerlichen Risiken kennt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welchen Fehler Anleger im Zusammenhang mit Staking am häufigsten machen
  • Warum Staking nicht gleich Staking ist
  • Ab welchem Zeitpunkt Staking-Einahmen versteuert werden müssen.
  • Was ein Steuerexperte rät, wenn man Staking-Erträge bislang nicht versteuert hat
  • Warum die Uhr für Anleger, die ihre Einnahmen nicht erklärt haben, tickt

Unter Krypto-Anlegern gilt Staking als bequemer Weg zu passiven Erträgen. Dabei ist es steuerlich eines der heikelsten Kapitel überhaupt, und die Rechnung dafür kommt oft erst Jahre später. Wo die Fallstricke liegen und was das Finanzamt bei der Offenlegung von Staking-Einnahmen tatsächlich sehen will, ordnet Steuerexperte Werner Hoffmann ein.

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