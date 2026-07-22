NIGHT steigt binnen 24 Stunden zweistellig, bleibt auf Wochensicht aber klar im Minus. Kann sich der Kurs nach dem Bridge-Hack nachhaltig erholen?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… NIGHT hat sich in 24 Stunden um über zehn Prozent erholt, bleibt jedoch auf Wochenbasis stark im Minus. â³

Der Kursverlauf zeigt eine bärische Tendenz, während die Volatilität steigt und wichtige Unterstützungsmarken getestet werden. â³

NIGHT hat sich in den vergangenen 24 Stunden um mehr als zehn Prozent erholt, liegt auf Sieben-Tages-Sicht jedoch weiterhin mehr als 25 Prozent im Minus. Auslöser des Abverkaufs war ein Exploit der von Wanchain betriebenen Cardano-BNB-Bridge, über die NIGHT zwischen den beiden Netzwerken übertragen werden kann. Midnight selbst ist eine auf Datenschutz ausgerichtete Partner-Chain im Cardano-Ökosystem. Das eigentliche Krypto-Netzwerk wurde nach bisherigen Angaben also nicht kompromittiert.

Der starke Kursrückgang entstand daher vor allem durch die Sorge, dass die entwendeten Token auf den Markt gelangen, sowie durch anschließende Panikverkäufe. Sollte dieser zusätzliche Verkaufsdruck nur vorübergehend gewesen sein und das Vertrauen in das Projekt zurückkehren, könnte die erste Reaktion teilweise überzogen gewesen sein. Ob sich daraus tatsächlich eine nachhaltige Erholung entwickelt, dürfte sich nun an den entscheidenden Kursmarken zeigen.

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Midnight in der technischen Analyse

In den vergangenen zwölf bis 24 Stunden bewegte sich NIGHT auf Basis der letzten sechs Vier-Stunden-Kerzen zwischen einem Hoch von 0,02496 US-Dollar und einem Tief von 0,02155 US-Dollar. Der jüngste Schlusskurs lag bei 0,02156 US-Dollar und damit deutlich unter dem Schlusskurs des Vortags von 0,02429 US-Dollar. Dies bestätigt die kurzfristige Abschwächung. Die Marktkapitalisierung beträgt gerundet rund 360 Millionen US-Dollar.

Der Kurs des Krypto-Tokens notiert unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Perioden. Gleichzeitig zeigt die Kursstruktur eine Folge tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Solange NIGHT diesen gleitenden Durchschnitt nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das kurzfristige Chartbild neutral bis bärisch.

Schwaches Momentum

Der Relative-Stärke-Index liegt bei 38,2 und signalisiert schwaches Momentum, ohne dass bereits ein technisch überverkaufter Extremwert erreicht wurde. Auch das negative Histogramm bestätigt den weiterhin vorhandenen Abwärtsdruck. Da sich die Abwärtsbeschleunigung während der letzten Kerzen etwas verringert hat, ist eine kurzfristige Stabilisierung dennoch möglich.

Die Breite der Bollinger-Bänder beträgt aktuell rund 0,01333 US-Dollar. Das obere Band liegt bei etwa 0,03020 US-Dollar, während das untere Band bei ungefähr 0,01687 US-Dollar verläuft. Diese vergleichsweise große Bandbreite weist auf eine erhöhte Volatilität hin. Dadurch besteht ein erhöhtes Risiko schneller Kursbewegungen, sobald wichtige Unterstützungen oder Widerstände durchbrochen werden.

Kurzfristige Prognose für NIGHT

Damit ist das kurzfristige Gesamtbild überwiegend bärisch. Das bärische Szenario besitzt mit 55 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit. Das neutrale Szenario wird mit 25 Prozent bewertet, während das bullische Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent aufweist.

Im neutralen Szenario bewegt sich NIGHT voraussichtlich zwischen 0,0215 und 0,024 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung liegt bei 0,02155 US-Dollar, während der exponentielle gleitende Durchschnitt der vergangenen 20 Perioden bei rund 0,02336 US-Dollar als wichtiger Widerstand dient. Oberhalb davon befindet sich bei 0,02573 US-Dollar ein relevantes Fibonacci-Niveau. Dieses Szenario wird wahrscheinlicher, wenn sich der Relative-Stärke-Index oberhalb von 40 stabilisiert, der Kurs in mehreren Vier-Stunden-Kerzen über 0,02336 US-Dollar schließt und das Handelsvolumen während weiterer Abwärtsbewegungen abnimmt. Ein Rückgang unter das Invalidationsniveau von 0,019 US-Dollar würde dieses Szenario aufheben.

Im bullischen Szenario liegt der Zielbereich für das Krypto-Asset zwischen 0,024 und 0,030 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist zunächst ein Ausbruch über 0,02496 US-Dollar. Anschließend müsste auch das Fibonacci-Niveau bei 0,02573 US-Dollar überwunden werden, bevor der psychologisch wichtige Bereich von 0,03000 US-Dollar erreichbar wird. Ein Anstieg des Relative-Stärke-Index über 50, ein Tagesschluss oberhalb von 0,02496 US-Dollar und ein deutlich steigendes Handelsvolumen während des Ausbruchs würden dieses Szenario bestätigen. Unterhalb des Invalidationsniveaus von 0,020 US-Dollar wäre das bullische Szenario nicht mehr intakt.

Im bärischen Szenario fällt NIGHT zunächst in Richtung 0,01830 US-Dollar und könnte anschließend das Jahrestief bei 0,01511 US-Dollar testen. Als Auslöser gelten ein Relative-Stärke-Index unter 35, ein Schlusskurs unterhalb der Unterstützung bei 0,02155 US-Dollar bei gleichzeitig steigendem Verkaufsvolumen sowie ein erneutes Scheitern am exponentiellen gleitenden Durchschnitt der vergangenen 20 Perioden. Das bärische Szenario würde erst bei einem nachhaltigen Anstieg über das Invalidationsniveau von 0,026 US-Dollar aufgehoben.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.