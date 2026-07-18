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Gut zu wissen 

Viele Krypto-Anleger unterschätzen diesen Steuerfehler – und riskieren Ärger mit dem Finanzamt

Wer mit Kryptowährungen handelt, sollte seine Steuererklärung gut vorbereiten. Schon kleine Fehler können später teuer werden.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze vor einem Gerichtshammer

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bei der Steuererklärung können sich schnell Fehler einschleichen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wer eine Krypto-Steuererklärung überhaupt abgeben muss
  • Was Anleger bei der Steuererklärung unbedingt beachten sollten
  • Warum das Finanzamt Krypto-Transaktionen immer genauer prüft
  • Wie sich Steuern auf Kryptowährungen legal optimieren lassen
  • Wodurch hohe Nachzahlungen und Ärger mit dem Finanzamt entstehen

In den vergangenen Monaten drehte sich die Debatte vor allem um eine mögliche Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielt dagegen die Frage, worauf genau Anleger eigentlich bei der Steuererklärung achten müssen. BTC-ECHO hat deshalb mit dem Steuerexperten Werner Hoffmann von Pekuna darüber gesprochen, welche Fehler besonders häufig passieren, wo sich Steuern legal optimieren lassen und wie sich Ärger mit dem Finanzamt vermeiden lässt. 

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