Wer mit Kryptowährungen handelt, sollte seine Steuererklärung gut vorbereiten. Schon kleine Fehler können später teuer werden.

Viele Krypto-Anleger unterschätzen diesen Steuerfehler – und riskieren Ärger mit dem Finanzamt

Viele Krypto-Anleger unterschätzen diesen Steuerfehler – und riskieren Ärger mit dem Finanzamt

Gut zu wissen

In diesem Artikel erfährst du: Wer eine Krypto-Steuererklärung überhaupt abgeben muss

Was Anleger bei der Steuererklärung unbedingt beachten sollten

Warum das Finanzamt Krypto-Transaktionen immer genauer prüft

Wie sich Steuern auf Kryptowährungen legal optimieren lassen

Wodurch hohe Nachzahlungen und Ärger mit dem Finanzamt entstehen

In den vergangenen Monaten drehte sich die Debatte vor allem um eine mögliche Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielt dagegen die Frage, worauf genau Anleger eigentlich bei der Steuererklärung achten müssen. BTC-ECHO hat deshalb mit dem Steuerexperten Werner Hoffmann von Pekuna darüber gesprochen, welche Fehler besonders häufig passieren, wo sich Steuern legal optimieren lassen und wie sich Ärger mit dem Finanzamt vermeiden lässt.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden