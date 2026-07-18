In diesem Artikel erfährst du:
- Wer eine Krypto-Steuererklärung überhaupt abgeben muss
- Was Anleger bei der Steuererklärung unbedingt beachten sollten
- Warum das Finanzamt Krypto-Transaktionen immer genauer prüft
- Wie sich Steuern auf Kryptowährungen legal optimieren lassen
- Wodurch hohe Nachzahlungen und Ärger mit dem Finanzamt entstehen
In den vergangenen Monaten drehte sich die Debatte vor allem um eine mögliche Abschaffung der Krypto-Haltefrist. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhielt dagegen die Frage, worauf genau Anleger eigentlich bei der Steuererklärung achten müssen. BTC-ECHO hat deshalb mit dem Steuerexperten Werner Hoffmann von Pekuna darüber gesprochen, welche Fehler besonders häufig passieren, wo sich Steuern legal optimieren lassen und wie sich Ärger mit dem Finanzamt vermeiden lässt.
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