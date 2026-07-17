Bitcoin (BTC) erfährt einen Rückschlag. Kann sich die Kryptowährung trotz Abverkauf im US-Technologiesektor behaupten? Alle wichtigen Chartmarken in dieser Kursanalyse!

Bitcoin-Analyse: Zwischenkonsolidierung oder neue Korrektur?

Bitcoin-Analyse: Zwischenkonsolidierung oder neue Korrektur?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin (BTC) jetzt Stärke zeigen muss

Wieso das anhaltend geringe Spot-Volumen ein Problem bleiben könnte

Welche BTC-Kursniveaus über die Handelsrichtung entscheiden werden

Bitcoin (BTC) muss sich den massiven Abverkäufen im US-Technologiesektor vorerst fügen. Die jüngste Konsolidierung ließ den Kurs zwar zwischenzeitlich auf 62.588 US-Dollar zurückkommen, bislang bestimmen aber weiterhin höhere Hochs und Tiefs das Chartbild. Aktuell notiert die Krypto-Leitwährung wieder im Bereich des 20-Tagesdurchschnitt (EMA20). Die kommenden Handelstage dürften über die Trendrichtung entscheiden und zeigen, welche Chartmarken Anleger in den nächsten Wochen im Blick haben müssen.

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