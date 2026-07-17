In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin (BTC) jetzt Stärke zeigen muss
- Wieso das anhaltend geringe Spot-Volumen ein Problem bleiben könnte
- Welche BTC-Kursniveaus über die Handelsrichtung entscheiden werden
Bitcoin (BTC) muss sich den massiven Abverkäufen im US-Technologiesektor vorerst fügen. Die jüngste Konsolidierung ließ den Kurs zwar zwischenzeitlich auf 62.588 US-Dollar zurückkommen, bislang bestimmen aber weiterhin höhere Hochs und Tiefs das Chartbild. Aktuell notiert die Krypto-Leitwährung wieder im Bereich des 20-Tagesdurchschnitt (EMA20). Die kommenden Handelstage dürften über die Trendrichtung entscheiden und zeigen, welche Chartmarken Anleger in den nächsten Wochen im Blick haben müssen.
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