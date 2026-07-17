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Dieser TradFi-Riese launcht den ersten Spot Krypto ETF in den USA – diese Coins sind dabei

Einer der größten Vermögensverwalter der Welt launcht den ersten Spot Krypto ETF in den USA. Diese Coins sind mit dabei.

Daniel Hoppmann
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Verschiedene Kryptowährungen auf einem Haufen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin, Ethereum und Co. gibt es jetzt in einem Spot ETF

Der US-Vermögensverwalter T. Rowe Price hat am Donnerstag seinen ersten Krypto-ETF an der New Yorker Börse NYSE Arca gestartet. Der “T. Rowe Price Crypto ETF” (Ticker: TKNZ) ist nach Unternehmensangaben der erste aktiv gemanagte Mulit Token Spot ETF. Den Zulassungsantrag stellte man dafür bereits im Oktober 2025.

Zum Handelsstart verfügte der ETF über ein Fondsvermögen von rund 15 Millionen US-Dollar. Anders als klassische Spot-Bitcoin- oder Spot-Ethereum-ETFs bildet der Fonds keinen einzelnen Vermögenswert passiv nach. Stattdessen kann das Portfoliomanagement die Gewichtung der enthaltenen Kryptowährungen aktiv anpassen. Grundlage dafür sind interne Marktanalysen und Research-Daten des Vermögensverwalters.

Bitcoin bildet Löwenanteil

Der Großteil des Portfolios, rund 41 Prozent, besteht aus Bitcoin. Ethereum folgt mit 18,42 Prozent, dahinter liegen BNB (11,01 Prozent), Solana (9,44 Prozent), XRP (9,37 Prozent) und Hyperliquid (6,45 Prozent). Kleinere Positionen entfallen auf Stellar, Dogecoin sowie den Stablecoin USDC.

Laut Prospekt investiert der Fonds zwar in Proof-of-Stake-Netzwerke, wird die gehaltenen Token zunächst jedoch nicht für Staking einsetzen. Der Vermögensverwalter hält sich jedoch die Option offen, dies später nachzurüsten.

Insgesamt reiht sich T. Rowe Price damit in die Liste der traditionellen Finanzunternehmen ein, die sich für Krypto öffnen. Immerhin verwaltet der Assetmanager ein Vermögen von immerhin 1,9 Billionen US-Dollar.

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