Deutschland, das Krypto-Steuerparadies?

Ausgerechnet Deutschland bietet Krypto-Anlegern einen mächtigen Steuervorteil, den man vor der Steuerfrist am 31. Juli unbedingt kennen sollte.

Deutschland ist für vieles bekannt, doch niedrige Steuern gehören nicht dazu. Bei Kryptowährungen zeigt sich das Finanzamt allerdings von einer überraschend großzügigen Seite: Liegen zwischen Anschaffung und Verkauf mehr als zwölf Monate, können private Anleger selbst hohe Kursgewinne komplett steuerfrei realisieren. Aus dem Hochsteuerland wird dann tatsächlich ein Steuerparadies, zumindest solange die Jahreshaltefrist bleibt.

Keine Steuer auf Bitcoin- und Krypto-Gewinne

Bitcoin und Kryptowährungen gelten im Privatvermögen steuerlich als “andere Wirtschaftsgüter”. Wer innerhalb eines Jahres nach dem Kauf wieder verkauft, muss den Gewinn deshalb mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern, der im höchsten Tarif bis zu 45 Prozent erreicht. Doch nach Ablauf der Frist dreht sich das Bild. Verkäufe sind dann komplett steuerfrei, egal wie hoch der Gewinn ausfällt.

Wie viel diese Regel ausmachen kann, zeigt dieses Beispiel: Wer Bitcoin für 20.000 Euro gekauft und mehr als zwölf Monate später für 70.000 Euro verkauft hat, erzielt einen Gewinn von 50.000 Euro, der grundsätzlich steuerfrei bleibt. Wer dagegen kurz vor Ablauf der Frist verkauft, zahlt auf denselben Gewinn unter Umständen den vollen Steuersatz – ein einziges Datum kann so über mehrere Tausend Euro entscheiden.

Automatisch gilt die Regel allerdings nicht für jedes Produkt, auf dem Krypto steht. Bei Derivaten hängt die Besteuerung nämlich von der rechtlichen Ausgestaltung ab, sodass viele dieser Produkte als Kapitaleinkünfte pauschal mit 25 Prozent besteuert werden. Auch Erträge aus Mining, Staking und Lending folgen anderen Regeln als der normale Spot-Verkauf. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Verkäufe aus dem Jahr 2025 steuerpflichtig waren, wirf einen Blick auf den kostenlosen Krypto-Steuerguide 2026 von BTC-ECHO und Blockpit. Er erklärt dir die wichtigsten Fälle und zeigt, worauf Anleger achten müssen.

Das Krypto-Steuerprivileg wackelt

Aktuell gilt die Einjahresfrist – doch wie lange das so bleibt, ist noch offen. Ein Gesetzentwurf der Grünen, der sie für Kryptowerte vollständig abschaffen sollte, scheiterte im Mai 2026 im Finanzausschuss des Bundestags. Die SPD erklärte jedoch, dass sie das Ziel einer veränderten Besteuerung teilt und zunächst Vorschläge des Bundesfinanzministers abwarten will.

Diese liegen inzwischen in Grundzügen vor. Am 6. Juli beschloss das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf 2027, der Kryptowerte im Privatvermögen künftig den Einkünften aus Kapitalvermögen zuordnen will. Gewinne wären damit unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtig. Ein Gesetzentwurf steht aber weiterhin aus und auch Bundestag und Bundesrat müssten der Reform erst zustimmen.

Auf die Steuererklärung 2025 hat die Debatte keinen rückwirkenden Einfluss. Dass Deutschland diesen Vorteil dauerhaft behält, ist aber nicht mehr selbstverständlich.

Warum es schnell kompliziert werden kann

Zwölf Monate klingen zunächst überschaubar. In einem aktiven Portfolio wird die Uhr jedoch immer wieder zurückgedreht. Wer Bitcoin gegen Ethereum tauscht, verkauft aus steuerlicher Sicht seine Bitcoin und schafft zugleich Ethereum an, sodass für die neuen Coins eine neue Haltefrist startet. Dass dabei kein Euro auf dem Bankkonto landet, ändert daran leider nichts.

Auch regelmäßige Käufe erschweren den Überblick, weil jede Tranche ihr eigenes Anschaffungsdatum hat. Ein Teil des Bestands kann bereits steuerfrei sein, während beim Rest noch Wochen fehlen. Verteilen sich die Coins dann auch noch auf mehrere Wallets, Börsen und Blockchains, wird aus der Steuererklärung schnell eine Odyssee.

So hilft Blockpit bei der Steuer

Wenn Excel-Tabellen nicht mehr ausreichen, kann ein Tracking-Tool wie Blockpit Abhilfe schaffen. Es führt die Transaktionshistorie aus verschiedenen Datenquellen an einem Ort zusammen: Konten verbindest du per Schnittstelle, vorhandene Dateien importierst du automatisch oder per CSV, und das kostenlose Portfolio-Tracking verschafft dir einen zentralen Überblick.

Anschließend prüft die Plattform die eingelesenen Daten auf mögliche Lücken und auffällige Zuordnungen, bevor sie das Ergebnis verfälschen. Besonders bei der Haltefrist zahlt sich das aus: Der Haltefrist-Tracker in Blockpit Plus zeigt dir tranchengenau, welcher Teil eines Assets bereits steuerfrei verkauft werden kann und wann weitere Bestände die Frist erreichen. Bei Tauschgeschäften oder regelmäßigen Käufen ist dies sonst kaum manuell nachvollziehbar.



Für die Steuererklärung bereitet Blockpit die relevanten Ergebnisse nach deutschem Steuerrecht auf, inklusive Werten für die Anlage SO und KAP. Wer sein Portfolio lieber nicht selbst aufbereiten möchte, kann den Bericht auch vom Blockpit Expert Service prüfen und vorbereiten lassen. Über die BTC-ECHO Aktionsseite erhältst du noch für kurze Zeit 15 Prozent Rabatt auf deinen ersten Blockpit-Steuerbericht.

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