Bridge, Privy, Tempo, Open USD: Stripe baut eine komplette Payment-Infrastruktur für Unternehmen und KI-Agenten. Privy-Mitgründer Henri Stern erklärt im BTC-ECHO-Interview, warum Agenten eigene Budgets bekommen und Stablecoins zum Zahlungsformat für Software werden.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Stripe entwickelt eine umfassende Stablecoin-Infrastruktur und beteiligt sich am Open USD-Konsortium. â³

CEO Henri Stern erläutert die Rolle von Stablecoins in grenzüberschreitenden Zahlungen und agentic commerce. â³

Neue Produkte wie Stripe Treasury und Agentic Commerce Suite starten bald in Deutschland. â³

Die Integration von Stablecoins könnte das Krypto-Ökosystem erheblich beeinflussen. â³

Stripe will nicht länger nur der unsichtbare Zahlungsabwickler im Hintergrund sein. Innerhalb eines Jahres hat der Konzern die Stablecoin-Infrastruktur Bridge und die Wallet-Firma Privy übernommen, mit Tempo eine eigene Payment-Blockchain angestoßen und sich seit dem 30. Juni 2026 dem Konsortium hinter Open USD angeschlossen – einem Stablecoin, den über 140 Firmen wie Visa, Mastercard, BlackRock und Google mittragen. Geführt wird die Initiative ausgerechnet von Zach Abrams, Mitgründer der Stripe-Tochter Bridge. Fügt man die Puzzlestücke zusammen, entsteht das Bild einer großangelegten Stablecoin-Wette.

Privy und Bridge als Stablecoin-Baukasten von Stripe

Henri Stern, CEO und Co-Founder von Privy, ist zur Stripe-Konferenz “Stripe Tour” nach Berlin gereist und hat mit BTC-ECHO gesprochen. Auf die Frage, ob Privy reine Wallet-Infrastruktur sei oder Teil einer größer angelegten Finanzarchitektur von Stripe, antwortet er trocken: “Die Antwort auf deine Frage ist ja, und zwar alles davon.” Privy sei “Wallet-Infrastruktur, die jeder Entwickler nutzen kann” – und gleichzeitig jene Schicht, “die es Stripes eigenen Produkten ermöglicht, Krypto und Stablecoins nativ zu nutzen”. Bridge, Privy und Stripes übrige Stablecoin-Investitionen beschreibt er als “modulare Bausteine, die sich zusammensetzen lassen”.

Zwei Aufgaben schreibt Stern den Stablecoins zu. Sie laufen auf “vollständig programmierbaren Schienen, um Geld global und in unterschiedlichen Größenordnungen zu bewegen” – von Milliarden-Transaktionen einer US-Regierung oder eines SpaceX via Starlink Payments bis zu Kleinstbeträgen von KI-Agenten. Drei Märkte tragen das Geschäft heute: grenzüberschreitende Zahlungen, globales Treasury und agentic payments. Bei den Überweisungen verweist er auf den WhatsApp-Zahlungsdienst Felix, der Migranten in den USA Geld nach Lateinamerika über Stablecoins schicken lässt und dabei auf Privy-Infrastruktur setzt. Felix bewege “rund fünf Prozent des US-Mexiko-Remittance-Korridors”, des weltweit größten seiner Art. Beim Treasury wird Stern konkret. Wer weltweit Geld halten müsse, binde Kapital. “Stattdessen kannst du es als Stablecoins halten, was dich deutlich kapitaleffizienter macht.”

Agentic Payments: früh dran, aber schon jetzt gefragt

Das dritte Feld ist zugleich das jüngste. Stern räumt ein, agentic commerce sei “früher dran” als die anderen beiden, doch die Entwickleraktivität sei schon heute hoch. Was Stripe vorhat, formuliert er ohne Umschweife: jedes Stripe-Produkt so aufzustellen, dass es von Haus aus mit digitalem Geld umgehen kann. Bei den Agenten selbst bleibt er nüchtern und glaubt nicht an eine reine Stablecoin-Welt. “Die Zukunft wird für Agenten multimodal sein”, sagt er – Karten, Fiat-Rails und Stablecoins nebeneinander. Einen Vorteil hätten Stablecoins aber: “Sie sind von Natur aus programmierbar.”

Wie stark das Thema zieht, zeigt eine Zahl aus dem Gespräch. Rund 35 Prozent der neuen Privy-Anmeldungen kämen inzwischen von Entwicklern, die an Agenten und Agent-Wallets bauen. Viele davon interessiere die Policy Engine. Wie fein sich Agenten damit steuern lassen, macht Stern an einem Beispiel fest: Ein Unternehmen könne seinen 15 Agenten ein gemeinsames Tageslimit von 1.000 Euro geben. Einer dürfe nur mit fünf freigegebenen Adressen interagieren, ein anderer brauche für jede Transaktion die Freigabe eines Menschen. All das lasse sich direkt in die Wallet programmieren.

Warum KI-Agenten anders zahlen als Menschen

Eine Kreditkarte ist für Menschen gemacht, ein Bankkonto ebenso. Agenten funktionieren nicht so. Sie kaufen API-Keys, rufen Daten ab, buchen Dienste und lösen kleine Aufgaben aus – nicht einmal am Tag, sondern im Zweifel dauernd. Cloudflare habe kürzlich gemeldet, dass Agenten-Traffic den menschlichen im Netz erstmals übertreffe, so Stern. Er rechnet deshalb mit “einer Flut viel kleinerer Transaktionen”. Weil Stablecoins beliebig kleine Beträge erlauben, sieht er darin einen attraktiven Zahlungsweg für Software.

Die Sicherheitsfrage lässt er dabei nicht offen. “Eine Rückbuchung ist reaktive Sicherheit”, sagt Stern. Bei Millionen oder Milliarden zahlender Agenten lasse sich das kaum skalieren. Er setzt stattdessen auf vorbeugenden Schutz und kleine Beträge, “damit mögliche Schäden in ihrem Umfang begrenzt bleiben”. Privy-Wallets prüften heute per Transaktionssimulation schon vor jeder Zahlung, ob der Empfänger auch der beabsichtigte sei.

Digital Asset Accounts als “Neobank in a box”

Das herausfordernde Krypto-Development will Stripe den Entwicklern abnehmen. Die Digital Asset Accounts beschreibt Stern als “eine Art Neobank in a box”. Früher habe man Onchain-Indexer, Gas-Provider und Wallets mühsam selbst zusammenstecken müssen: “Das Ganze ist ein Albtraum, wenn du nicht wirklich Spaß daran hast, mit Krypto zu arbeiten.” Kunden wie Deel, Klarna, Ramp und Fuse setzten die Accounts bereits ein.

Stripe Treasury startet in Deutschland

In Europa gibt sich Stern betont bodenständig. Für private Inlandszahlungen sieht er wegen SEPA “keinen Bedarf” an Stablecoins, aufzwingen wolle Stripe sie ohnehin niemandem. Spannender seien B2B, Rechnungsabwicklung und konzerninterne Zahlungen. Gleichzeitig bringt Stripe mehr nach Deutschland: “Stripe Treasury for platforms startet speziell in Deutschland.” Gemeint sind Multi-Currency-Konten, auf denen Euro, Dollar und Stablecoins nebeneinanderliegen. “Das ist nicht nur eine Vision. Das sind Produkte, die Nutzer heute verwenden können.”

Passend dazu hat Stripe auf der Stripe Tour in Berlin den Deutschland-Start seiner Agentic Commerce Suite bis Jahresende angekündigt, mit der Unternehmen ihre Produkte für KI-Agenten zugänglich machen und Käufe direkt über KI-Assistenten abwickeln können. Ergänzend erlaubt das neue Stripe Managed Payments Verkäufe in knapp 200 Ländern, während die Funktion Adaptive Pricing Preise automatisch in lokale Währungen umrechnet.

Was die Stablecoin-Adoption für den Krypto-Markt bedeutet

Zu Kursen will sich Stern nicht äußern. Ob Stablecoin-Adoption dem restlichen Krypto-Ökosystem hilft, beantwortet er dagegen deutlich: Es sei “ziemlich offensichtlich”, dass sie das tue. Fiat nennt er “das analoge Dateiformat von Geld”, Stablecoins die digitale Hülle. Liegt Geld erst digital vor, werde der Sprung zwischen Chains und Assets leichter.

Stripe wettet damit nicht auf ein einzelnes Produkt, sondern auf eine ganze Ebene: Open USD als Unternehmens-Dollar, Bridge für die Emission, Privy für Wallets und Policy Engines, Tempo als Payment-Blockchain. Die härteste Bewährungsprobe liefern die Agenten. Denn am Ende steht die Annahme, dass künftig nicht mehr nur Menschen und Firmen zahlen, sondern auch Software.