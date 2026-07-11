Bitcoin kämpft sich langsam nach oben, Onchain-Daten mahnen jedoch zur Vorsicht: Macht der Kurs wieder einen Rücksetzer?

Bitcoin vor der nächsten Korrektur? Diese On-Chain-Daten warnen

Bitcoin vor der nächsten Korrektur? Diese On-Chain-Daten warnen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin verzeichnet einen leichten Anstieg auf 64.200 US-Dollar und ein Wochenplus von 2,5 Prozent. â³

On-Chain-Daten zeigen ein verhaltenes Bild mit sinkendem Net Taker Volume. â³

Die Stimmung der Anleger verbessert sich, doch der Fear-and-Greed-Index bleibt niedrig.

Eine nachhaltige Trendwende erfordert mehr Kaufdynamik laut CryptoQuant. â³

Am Krypto-Markt zeichnet sich ein ruhiger Wochenausklang ab. Bitcoin legt im Tagesvergleich leicht um 0,3 Prozent auf 64.200 US-Dollar zu und baut sein Wochenplus damit auf 2,5 Prozent aus. Die Gesamtmarktkapitalisierung stagniert bei rund 2,2 Billionen US-Dollar. Von einer breiten Aufwärtsbewegung scheint der Markt weiterhin ein gutes Stück entfernt.

Ethereum gewinnt 1,5 Prozent und notiert wieder bei 1.800 US-Dollar. XRP und Tron treten auf der Stelle, während Solana und Hyperliquid leicht nachgeben. Die Stimmung unter den Anlegern hellt sich derweil etwas auf. Der Fear-and-Greed-Index steigt um drei Punkte auf 26 Zähler und verlässt damit erstmals seit Tagen den Bereich “extremer Angst”.

Bitcoin-Erholung auf wackligen Beinen?

Die Onchain-Daten zeichnen indes ein verhaltenes Bild. Nach einer kurzen Phase steigender Kaufaktivität ist das sogenannte Net Taker Volume laut CryptoQuant wieder ins Minus gerutscht. Der Indikator misst, ob aggressive Marktorders überwiegend von Käufern oder Verkäufern ausgehen. Aktuell dominieren erneut die Verkäufer.

Nach Einschätzung von CryptoQuant steht die Erholung damit weiter auf wackligen Beinen. “Die aktuelle Erholung bleibt anfällig für erneuten Verkaufsdruck”, heißt es in der Analyse. Für eine nachhaltige Trendwende fehle es bislang noch an nötiger Kaufdynamik. Erst bei einem dauerhaft positiven Net Taker Volume würde sich die Lage am Markt wieder deutlich verbessern.

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