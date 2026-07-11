Cloudflare führt ein Bezahlsystem für KI-Agenten ein. Inhalte sollen künftig automatisch per Stablecoin bezahlt werden.

Cloudflare führt Bezahlsystem für KI-Agenten ein

Cloudflare führt Bezahlsystem für KI-Agenten ein

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Cloudflare führt ein neues Bezahlsystem für KI-Agenten ein, das Inhalte kostenpflichtig macht. â³

Der Zugriff auf Daten erfolgt über Stablecoins und das Zahlungsprotokoll x402 von Coinbase. â³

Das Geschäftsmodell des Internets verändert sich durch autonome KI-Agenten. â³

Auch AllUnity und BTC-ECHO arbeiten an Lösungen zur Monetarisierung von Inhalten für KI.

Cloudflare stellt die Weichen für ein Internet, in dem KI-Agenten nicht mehr nur Inhalte abrufen, sondern in Zukunft für diese auch bezahlen. Mit dem neuen “Monetization Gateway” können Betreiber von Webseiten, Datensätzen, APIs oder KI-Anwendungen künftig festlegen, welche Inhalte kostenpflichtig sind und zu welchem Preis sie abgerufen werden dürfen. Die Abwicklung erfolgt zunächst über Stablecoins und das Open-Source-Zahlungsprotokoll x402 von Coinbase.

Das Geschäftsmodell des Internets verändert sich

Das bisherige Modell des Webs stoße laut Cloudflare an seine Grenzen. “Seit 30 Jahren basiert das Web auf einem einfachen wirtschaftlichen Tauschgeschäft: Inhalte gegen menschliche Aufmerksamkeit”, schreibt das Unternehmen. Das ändere sich jedoch grundlegend durch den Aufstieg autonomer KI-Agenten. “Ein Agent schaut keine Werbung an und braucht auch kein monatliches Abonnement. Er liest eine Seite, entnimmt die benötigten Informationen und zieht weiter”. KI-Crawler würden Inhalte bereits heute “zwischen hundert und mehreren zehntausend Mal für jeden Besucher abrufen, den sie zurückschicken”.

Mit dem neuen Dienst lässt sich künftig jeder Abruf einzeln abrechnen. Fordert ein KI-Agent einen Artikel, einen Datensatz oder eine API an, wird nach der Bezahlung automatisch der Zugriff freigegeben. Als Zahlungsmittel setzt Cloudflare auf Stablecoins “mit vernachlässigbaren Gebühren und einer Abwicklung in weniger als einer Sekunde”.

Projekt von AllUnity und BTC-ECHO

Cloudflare ist mit dieser Idee nicht allein. Auch AllUnity und BTC-ECHO arbeiten daran, KI-Agenten als neue Nutzergruppe für journalistische Inhalte zu erschließen. Geplant ist eine Suchfunktion, über die Software-Agenten gezielt auf Artikel zugreifen können. Jeder Abruf wird anschließend automatisch über den Zahlungsstandard x402 mit dem Euro-Stablecoin EURAU abgerechnet. Statt einer monatlichen Lizenz zahlt der Agent nur für den Inhalt, den er auch tatsächlich nutzt.

“Die nächste Phase der Stablecoin-Adoption wird durch konkrete Geschäftsanwendungen geprägt sein”, sagt AllUnity-CTO Peter Grosskopf. “Mit BTC-ECHO zeigen wir, wie regulierte Stablecoins neue digitale Wertschöpfung auch in der Medienbranche ermöglichen können. Wenn KI-Agenten Inhalte autonom abrufen und bezahlen, braucht es eine schnelle, programmierbare und regulatorisch belastbare Zahlungsinfrastruktur”.