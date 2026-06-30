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Content Payment neu gedacht  

Vom Leser zum KI-Agenten: AllUnity und BTC-ECHO bauen neue Medieninfrastruktur

AllUnity und BTC-ECHO schließen eine Kooperation zur Entwicklung einer agentenfähigen Infrastruktur für Medieninhalte. Das sind die Hintergründe.

Sven Wagenknecht
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Vor einem hell, geblichen Hintergrund erkennt man zwei Formenlogos. Einmal von AllUnity und einmal von BTC-ECHO.

Beitragsbild: BTC-ECHO

 | KI-Agenten werden zu einer neuen Lesergruppe. AllUnity und BTC-ECHO bauen dafür die passende Medien- und Stablecoins-Infrastruktur

KI-Agenten können bereits heute auf Webseiten zugreifen. Die nächste Entwicklungsstufe liegt nun darin, Inhalte nicht nur verfügbar zu machen, sondern sie für autonome Software-Agenten gezielt auffindbar, maschinenlesbar und nicht zuletzt transaktionsfähig zu strukturieren. Hier setzt die Zusammenarbeit von BTC-ECHO und AllUnity an.

Stablecoins statt Kreditkarte: So zahlen KI-Agenten

Technisch vorgesehen sind unter anderem eine agentenoptimierte Content-Search-Schnittstelle sowie ein x402-basierter Zahlungsmechanismus für einzelne Abrufe. Die Zahlung soll über Stablecoin-Infrastruktur erfolgen, vor allem auf Basis des regulierten Euro-Stablecoins EURAU von AllUnity.

“Menschen werden zunehmend KI-Agenten nutzen, statt Webseiten selbst zu besuchen. Diese Agenten sind eine neue Nutzergruppe und sie sind auf etwas angewiesen, das sie nicht selbst erzeugen können: verlässliche, strukturierte Primärdaten. Genau die liefert BTC-ECHO. Dafür sollen und müssen Agenten künftig bezahlen. Gemeinsam mit AllUnity bauen wir die Infrastruktur, auf der hochwertiger Journalismus in der agentischen Internetökonomie monetarisiert wird. Für BTC-ECHO ist das zugleich der Schlüssel zur Internationalisierung: Mehrsprachige KI-Agenten erschließen unsere Primärdaten weltweit, ganz ohne Sprachbarriere und gezahlt wird mit EURAU, CHFAU, SEKAU und den weiteren Währungen, die AllUnity zukünftig als Stablecoins unterstützen wird”, sagt Mark Preuß, Geschäftsführer von BTC-ECHO. 

Paywalls neu gedacht

“Die nächste Phase der Stablecoin-Adoption wird durch konkrete Geschäftsanwendungen geprägt sein. Mit BTC-ECHO zeigen wir, wie regulierte Stablecoins neue digitale Wertschöpfung auch in der Medienbranche ermöglichen können. Wenn KI-Agenten Inhalte autonom abrufen und bezahlen, braucht es eine schnelle, programmierbare und regulatorisch belastbare Zahlungsinfrastruktur. Die Medienbranche ist nur der Anfang: Sobald KI-Agenten in einer anderen Branche ankommen, um Aufgaben zu erledigen, wird dieselbe Infrastruktur dort auch gebraucht werden – überall, wo Daten und Inhalte verfügbar gemacht werden”, sagt Peter Grosskopf, CTO von AllUnity.

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Die Kooperation soll ein praktisches Beispiel dafür liefern, wie Verlage und Medienhäuser ihre Inhalte in einer zunehmend KI-geprägten Informationsökonomie zugänglich machen, schützen und monetarisieren können. Während klassische Paywalls auf menschliche Nutzer und etablierte Zahlungsmethoden ausgerichtet sind, adressiert die agentische Paywall eine neue Klasse digitaler Nutzer: autonome KI-Systeme.

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