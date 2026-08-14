Revolut X: Wieso Trader die Börse nicht ignorieren sollten

Mit Revolut X bietet Europas größte Fintech-App eine eigenständige Krypto-Börse für aktive Trader – MiCA-lizenziert und ohne Umwege zwischen Konto und Exchange. Erfahre, warum sich der Wechsel lohnt.

Zwischen Banking-Apps und Krypto-Börsen klafft seit Jahren eine Lücke. Die App der Hausbank kann kein ernsthaftes Trading, die großen Krypto-Börsen wiederum fühlen sich an wie ein Paralleluniversum ohne Verbindung zum Girokonto. Das Fintech Revolut will dieses Problem jetzt beheben. Revolut X ist die eigenständige Krypto-Börse des Unternehmens, gebaut für fortgeschrittene und aktive Trader.

Der Unterschied beginnt bei den Gebühren, denn Revolut X verlangt 0 Prozent Maker-Fee und 0,09 Prozent Taker-Fee, pauschal und unabhängig vom Handelsvolumen. Es gibt kein gestaffeltes Modell, bei dem die guten Konditionen erst ab sechsstelligen Monatsumsätzen greifen. Damit gehört die Plattform zu den günstigsten Wegen, Bitcoin zu kaufen.

Revolut X bietet Werkzeuge wie auf Profi-Plattformen

Die Ausstattung von Revolut X übertrifft, was man von einer Fintech-Tochter zunächst erwarten würde. Multi-Currency-Orderbücher und konditionale sowie automatisierte Ordertypen gehören dazu. Ebenso wie TradingView-Charts und API-Trading für alle, die ihre Strategien lieber per Skript automatisieren. Tiefe Liquidität und enge Spreads sind weitere Faktoren, die bei kleineren Börsen regelmäßig mehr kosten als jede ausgewiesene Gebühr.

Über 400 Handelspaare stehen zur Verfügung, von den Schwergewichten bis zu Nischen-Assets. Experimentierfreudige Trader können die Börse per MCP mit einem KI-Assistenten wie Claude oder Gemini verbinden und Orders über natürliche Sprache vorbereiten. Ein Feature, das derzeit kaum eine etablierte Börse in dieser Form anbietet.

Zwei Einschränkungen nennt Revolut allerdings selbst: Das Unternehmen schließt jegliche Gewähr für KI-Tools von Drittanbietern aus und unterstützt diese nicht, deren Ausgaben fehlerhaft sein können. Jede Order muss vor Ausführung selbst geprüft und freigegeben werden. API-Trading wiederum ist ein komplexes Produkt, bei dem automatisierte Trades Verluste verstärken können und die Verwaltung der API-Keys zusätzliche Sicherheitsrisiken birgt.

Der Trumpf liegt zwischen den Konten

Eine weitere Stärke von Revolut X ist der Komfort in der Kapitalverwaltung. Guthaben bewegt sich sofort zwischen dem Revolut-Hauptkonto und der Börse, ohne SEPA-Wartezeit und ohne die Umwege, die bei klassischen Exchanges zwischen Einzahlung und erstem Trade liegen. Bei einer plötzlichen Marktbewegung entscheidet diese Frage häufig, ob man handeln kann oder zusehen muss, weil das Geld noch bei der Hausbank festhängt.

Auch nach außen ist die Börse offen. Ein- und Auszahlungen von Krypto laufen über mehr als 15 Blockchains mit über 40 Token, externe Wallets lassen sich anbinden statt aussperren. Krypto-Transfers unterliegen Limits und Gebühren, und gesendete Krypto-Transaktionen können nicht rückgängig gemacht werden.

MiCA-Lizenz und Cold Storage

Revolut ist über die Revolut Digital Assets Europe Ltd. MiCA-lizenziert und damit befugt, Krypto-Dienstleistungen im gesamten EWR anzubieten, beaufsichtigt von der zyprischen CySEC. Die Mehrheit der Krypto-Bestände auf Revolut X wird in Cold Storage gehalten. Kundenbestände sind getrennt von den Unternehmensmitteln verwahrt und Revolut arbeitet nicht mit den Geldern seiner Kunden.

Hinter der Plattform steht Europas führende Fintech-App mit mehr als 75 Millionen Kunden weltweit, über 16 Millionen davon nutzen die Krypto-Angebote. Ein Newcomer, der den Börsenbetrieb erst noch beweisen müsste, ist das erkennbar nicht.

Vermögensaufbau läuft im Growth Tab

Für alle, die nicht täglich vor den Charts sitzen, hat die Börse einen separaten Bereich für den langfristigen Aufbau. Im Growth Tab lassen sich wiederkehrende Käufe über eine große Auswahl an Token einrichten, kuratierte Collections bündeln Themen wie BTC-ETH oder DeFi. Unterstützte Token können darüber hinaus direkt gestakt werden, mit variablen Rewards und einem APY von bis zu 22 Prozent auf über 15 Token, wobei Revolut X keine Gebühr auf Staking-Rewards erhebt – der aktuelle Satz wird in der App angezeigt.

Aktive Trader haben längst akzeptiert, dass professionelle Werkzeuge und ein regulierter Anbieter mit direkter Kontoanbindung nie zusammenzuhaben waren. Diese Annahme ist seit Revolut X überholt. Jetzt Revolut X entdecken und mit 0 Prozent Maker-Fee auf über 400 Handelspaaren traden.

Disclaimer:

Kryptowährungen sind hochvolatil und werden nicht von Anlegerentschädigungssystemen abgedeckt. Es besteht das Risiko, das gesamte Kapital zu verlieren. Gewinne können steuerpflichtig sein. Erfahren Sie hier mehr über die Risiken von Kryptowährungen. Das Staking von Krypto-Assets ist mit spezifischen Risiken im Zusammenhang mit Kryptowährungen verbunden, wie etwa dem Verlust von Vermögenswerten durch “Slashing” – bitte beachten Sie die spezifischen Risikoübersichten für Krypto-Assets. APY ist variabel und nicht garantiert; die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator; Krypto ist während des Stakings gesperrt; Kapitalrisiko.

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