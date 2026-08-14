Längst vorbei sind die Zeiten, in denen OpenAI mit ChatGPT die KI-Szene nahezu allein dominierte. Inzwischen wächst die Zahl ernsthafter Konkurrenten – und das nicht mehr nur in den USA. Während Bitcoin weiterhin im Bärenmarkt feststeckt, hält die weltweite KI-Euphorie ungebrochen an. Besonders China sorgt mit immer leistungsfähigeren Modellen für Aufsehen, denn nach DeepSeek fordert nun auch Kimi K3 die Platzhirsche heraus. Aber wie beurteilen Chinas Top-KIs eigentlich die Bitcoin-Kursentwicklung der nächsten Monate? Wir haben sie nach ihren drei Szenarien für den Januar 2027 gefragt – die Antworten dürften Anleger überraschen.
- Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
- Monatlich kündbar
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden