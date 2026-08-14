Die US-Chatbots werden von Kimi, DeepSeek und Doubao zunehmend herausgefordert. Doch was prognostizieren die Top-KIs aus China für den Bitcoin-Kurs? Wir haben nachgefragt: Drei Szenarien von Worst-Case bis Best-Case.

Bitcoin-Prognose bis 2027: Diesen BTC-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China

Bitcoin-Prognose bis 2027: Diesen BTC-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen OpenAI mit ChatGPT die KI-Szene nahezu allein dominierte. Inzwischen wächst die Zahl ernsthafter Konkurrenten – und das nicht mehr nur in den USA. Während Bitcoin weiterhin im Bärenmarkt feststeckt, hält die weltweite KI-Euphorie ungebrochen an. Besonders China sorgt mit immer leistungsfähigeren Modellen für Aufsehen, denn nach DeepSeek fordert nun auch Kimi K3 die Platzhirsche heraus. Aber wie beurteilen Chinas Top-KIs eigentlich die Bitcoin-Kursentwicklung der nächsten Monate? Wir haben sie nach ihren drei Szenarien für den Januar 2027 gefragt – die Antworten dürften Anleger überraschen.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden