Der Zoll erhält künftig weitreichende Befugnisse im Kampf gegen Finanzkriminalität. Geraten Krypto-Anleger jetzt zwischen die Fronten?

Kommt jetzt ein “Bürokratiemonster” auf Krypto-Anleger zu?

Kommt jetzt ein “Bürokratiemonster” auf Krypto-Anleger zu?

Die Bundesregierung bläst zum Großangriff gegen Geldwäscher, Steuerhinterzieher und kriminelle Organisationen. Der Zoll soll zum schärfsten Schwert im Kampf gegen Steuer- und Finanzkriminalität werden. Dafür winken der Behörde mehr Personal und weitreichendere Befugnisse bei der Vermögensabschöpfung. Autos, Immobilien und andere Vermögenswerte, darunter auch Bitcoin, sollen künftig einfacher eingezogen werden können. So mancher sieht das als Angriff aufs Eigentum und warnt vor Enteignungen, aber sind die Sorgen berechtigt, was ist überhaupt geplant und worauf sollten Krypto-Anleger jetzt achten?

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