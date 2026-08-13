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Altcoin-Season voraus? 

Bitwise prognostiziert Verdopplung bei Krypto-Kursen: Echte Einnahmen statt Spekulation

Bitwise-CIO Matt Hougan sieht den Krypto-Markt vor einer Neubewertung. Welche Altcoins jetzt besonders große Chancen bieten.

Tobias Zander
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Matt Hougan nennt seine Kandidaten für die nächste Krypto-Welle

Der Krypto-Markt steht womöglich vor einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Jahrelang bewerteten Investoren die Altcoin-Projekte primär nach Spekulationswert und Nutzerzahlen, aber laut dem Bitwise-CIO rückt nun die tatsächliche Ertragskraft in den Vordergrund. “Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der der Wert von Krypto-Assets außerhalb von Bitcoin zunehmend durch dieselbe Metrik definiert wird, die auch Aktien und Anleihen bestimmt: Einnahmen”, erklärt Hougan in seinem jüngsten Memo.

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