Der Krypto-Markt steht womöglich vor einem fundamentalen Paradigmenwechsel. Jahrelang bewerteten Investoren die Altcoin-Projekte primär nach Spekulationswert und Nutzerzahlen, aber laut dem Bitwise-CIO rückt nun die tatsächliche Ertragskraft in den Vordergrund. “Wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der der Wert von Krypto-Assets außerhalb von Bitcoin zunehmend durch dieselbe Metrik definiert wird, die auch Aktien und Anleihen bestimmt: Einnahmen”, erklärt Hougan in seinem jüngsten Memo.
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