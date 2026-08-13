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Ende des Yen-Carry-Trades 

Arthur Hayes: Warum der nächste Krypto-Bullrun von Japan ausgeht

Im Fernen Osten braut sich ein Krypto-Tsunami zusammen. Arthur Hayes erklärt, warum das Ende des Yen-Carry-Trades die Kurse von Bitcoin und Altcoins in ungeahnte Höhen treiben könnte.

Tobias Zander
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Arthur Hayes vor Bitcoin-Münze und Japan-Flagge

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Krypto-Frühinvestor Arthur Hayes erwartet eine neue Yen-Stärke

Eine Kehrtwende in der globalen Währungspolitik steht unmittelbar bevor und dürfte den Finanzmärkten eine gewaltige Liquiditätswelle bescheren – so prophezeit es jedenfalls Krypto-Milliardär Arthur Hayes in seinem neuen Essay namens “Yen-quake“. Inzwischen sei die japanische Währung extrem unterbewertet und die Ära des billigen Yen müsse in naher Zukunft ihr definitives Ende finden.

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