Die russische Zentralbank will den Krypto-Markt für Privatanleger ab September einschränken. Nur 3 Coins sind erlaubt – mit harter Obergrenze.

Nur Bitcoin, Ethereum und USDT erlaubt: Russland will Krypto-Handel stark reglementieren

Nur Bitcoin, Ethereum und USDT erlaubt: Russland will Krypto-Handel stark reglementieren

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Russland reguliert den Krypto-Handel und erlaubt nur Bitcoin, Ethereum und USDT für Privatanleger. â³

Ab 1. September dürfen nicht-qualifizierte Anleger maximal 300.000 Rubel pro Jahr und Plattform investieren. â³

Krypto-Zahlungen bleiben im Inland als Zahlungsmittel verboten, sind jedoch grenzüberschreitend erlaubt.

Die Zentralbank plant die Einführung des digitalen Rubels, die bereits europäische Sanktionen nach sich zieht.

Erst in der vergangenen Woche unterzeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS ein Gesetz, das den Krypto-Handel erstmals umfassend reguliert. Nun will die russische Zentralbank ab dem 1. September Privatanlegern gestatten, Bitcoin, Ethereum und USDT an regulierten Krypto-Börsen zu erwerben, wobei nicht-qualifizierte Anleger nur Krypto-Käufe im Wert von maximal 300.000 Rubel (rund 3.600 US-Dollar) pro Jahr und Plattform tätigen dürfen.

Den Vorschlägen des neuen Entwurfes zufolge würde diese harte Obergrenze nicht für qualifizierte Anleger gelten. Weil es sich um ein Limit pro Plattform, nicht um ein Limit pro Person handelt, könnten zudem höhere Gesamtinvestitionen verteilt über mehrere Broker oder Börsen hinweg möglich sein. Mit der Einschränkung auf die drei nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen will man Privatanleger “vor den scharfen und unvorhersehbaren Schwankungen schützen”.

Krypto-Sektor unter strenger staatlicher Aufsicht

In dem eigentlichen Krypto-Gesetz war noch keine Whitelist für bestimmte digitale Assets enthalten, wie ihn der jüngste Vorstoß der Zentralbank beinhaltet. Allerdings hält Russland weiterhin daran fest, Kryptowährungen im Inland als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen zu verbieten. Für den grenzüberschreitenden Handel sind Krypto-Zahlungen dagegen offiziell erlaubt.

Derweil treibt die Zentralbank ihre eigene Alternative zu privaten Kryptowährungen voran: den digitalen Rubel. Nach Angaben der Notenbankchefin Elvira Nabiullina könnte die CBDC ebenfalls am 1. September gestartet werden. Diese Einführung ist allerdings bereits Gegenstand europäischer Sanktionen, denn die EU kündigte im April Beschränkungen für den digitalen Rubel an und begründete dies mit dem Ukraine-Krieg.