Goldman Sachs baut sein Geschäft mit Krypto-ETFs durch eine Milliardenübernahme aus. Der Deal verschafft der Großbank Zugang zu drei Produkten rund um Bitcoin und Ethereum.

Goldman Sachs zahlt Milliarden für Krypto-ETFs – das steckt hinter dem Mega-Deal

Goldman Sachs zahlt Milliarden für Krypto-ETFs – das steckt hinter dem Mega-Deal

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Goldman Sachs übernimmt Neos Investments für bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar. â³

Drei Krypto-ETFs mit Bitcoin- und Ethereum-Bezug wechseln zu Goldman Sachs Asset Management. â³

Der Abschluss der Übernahme ist für das erste Quartal 2027 geplant. â³

Krypto-ETFs verzeichnen ein starkes Wachstum mit einem verwalteten Vermögen von rund 180 Milliarden US-Dollar.

Goldman Sachs baut sein ETF-Geschäft mit einer Milliardenübernahme weiter aus. Die US-Großbank hat sich mit Neos Investments auf einen Kaufpreis von bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien geeinigt. Mit der Übernahme wechseln auch drei Produkte mit Bezug zu Bitcoin und Ethereum zu Goldman Sachs Asset Management.

We're excited to announce that @NEOSInvestments is joining Goldman Sachs Asset Management.



Together, we'll combine NEOS’ innovative investment platform with Goldman’s global scale and resources seeking to bring even greater value to our investors, all while preserving the team,… pic.twitter.com/QRfropJBCK — NEOS Investments (@NEOSInvestments) August 12, 2026

Konkret handelt es sich um den Neos Bitcoin High Income ETF, den Boosted Bitcoin High Income ETF und den Ethereum High Income ETF. Die Produkte investieren nicht direkt in Bitcoin oder Ether, sondern erhalten ihr Krypto-Engagement über entsprechende börsengehandelte Produkte und kombinieren dieses mit Optionsstrategien. Auf diese Weise sollen monatliche Erträge für Anleger erzielt werden. Der Abschluss der Übernahme ist vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen für das erste Quartal 2027 geplant.

Krypto-ETFs werden zum Milliardengeschäft

Neos wurde 2022 gegründet und verwaltet mittlerweile mehr als 30 Milliarden US-Dollar in insgesamt 19 optionsbasierten ETFs. Der größte der drei Krypto-Fonds ist der im Oktober 2024 gestartete Bitcoin High Income ETF mit einem Nettovermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Der Boosted Bitcoin High Income ETF kommt auf rund 111 Millionen US-Dollar, während der Ethereum High Income ETF mehr als 77 Millionen US-Dollar verwaltet.

Für Goldman Sachs könnte die Übernahme auch Auswirkungen auf die eigenen Bitcoin-ETF-Pläne haben. Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas verweist darauf, dass der Deal erklären könnte, weshalb die Bank ihren bereits im April beantragten Bitcoin Premium Income ETF bislang nicht aufgelegt hat. Mit dem BTCI von Neos erhält Goldman schließlich ein bereits etabliertes Produkt mit ähnlicher Ausrichtung.

Die Übernahme trifft auf einen stark wachsenden Markt für ETFs, die mithilfe von Derivaten regelmäßige Erträge erwirtschaften sollen. Nach von Goldman Sachs zitierten Morningstar-Daten ist das verwaltete Vermögen dieser Produktkategorie auf rund 180 Milliarden US-Dollar gestiegen. Seit 2021 lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei mehr als 70 Prozent.