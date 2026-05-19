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Umschichtung in Krypto-Aktien 

Goldman Sachs wirft XRP und Solana ETFs komplett aus dem Depot

Goldman Sachs hat Krypto-Investments neu geordnet. XRP und Solana fliegen aus dem Portfolio – dafür haben Aktien neuen Platz gefunden.

Dominic Döllel
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Das Bild zeigt das Gebäude von Goldman Sachs.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Was plant Goldman Sachs?

Goldman Sachs hat das Engagement in börsengehandelten Krypto-Fonds massiv heruntergefahren. Aus der 13F-Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC geht hervor, dass kein einziger XRP ETF mehr im Besitz der Bank verblieben ist.

Solana verkauft – BTC und ETH reduziert

Noch Ende 2025 hat Goldman Sachs mit knapp 154 Millionen US-Dollar als weltweit größter institutioneller XRP-Halter gegolten.

Das Kerninvestment in die etablierten Kryptowährungen hat Goldman Sachs ebenfalls auf Halde gesetzt. Das Institut hat die Bestände im iShares Bitcoin Trust von BlackRock um etwa zehn Prozent gestutzt. Deutlich härter hat es die zweitgrößte Kryptowährung getroffen: Goldman Sachs hat die Anteile am iShares Ethereum Trust um rund 70 Prozent reduziert. Auch die Solana-ETF-Anteile wurden liquidiert.

Goldman Sachs schichtet in Krypto-Aktien um

Die Bank hat das freigewordene Kapital jedoch nicht komplett aus dem Sektor abgezogen, sondern in Krypto-Aktien umgeschichtet, darunter in Circle, Galaxy Digital, Coinbase, Robinhood und PayPal.

Das klassische Mining-Geschäft hat das Bankhaus hingegen aussortiert. Die Beteiligungen an BitMine, Bit Digital und Riot sind geschrumpft. Die Aktie von Strategy hat Goldman Sachs ebenfalls verkauft.

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