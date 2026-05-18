App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2,27 T
Hyperliquid-Kurs38,84 2.08%
Bitcoin-Kurs65.666,06 -2.37%
Ethereum-Kurs1.796,03 -4.42%
XRP-Kurs1,18 -3.05%
BNB-Kurs548,99 -2.17%
Solana-Kurs72,05 -2.80%
TRON-Kurs0,305650 -0.39%
Dogecoin-Kurs0,088843 -6.16%
Cardano-Kurs0,212733 -2.47%
Zcash-Kurs455,24 2.53%
Chainlink-Kurs8,04 -3.44%
Official Trump-Kurs1,74 -5.94%
Pi Network-Kurs0,129335 -5.42%
4,71 Millionen ETH im Staking 

Ethereum-Wette mit Milliardenvolumen: Bitmine kontrolliert jetzt 4,37 Prozent aller ETH

Bitmine hält inzwischen mehr als 5,27 Millionen ETH im Wert von über elf Milliarden US-Dollar. Wie reagiert die Aktie?

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs65.666,06 -2.37 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt den Bitmine-CEO Tom Lee und eine Ethereum-Münze.

Beitragsbild: Shutterstock und Tom Lee I Fotomontage

 | Bitmine-CEO Tom Lee hält an seiner Strategie fest

Bitmine baut seine Ethereum-Reserve weiter aus: Das Unternehmen hält inzwischen mehr als 5,27 Millionen ETH im Wert von rund 11,6 Milliarden US-Dollar. Damit kontrolliert Bitmine bereits 4,37 Prozent des gesamten Ether-Umlaufs.

Ethereum-Käufe in Rekordhöhe

Besonders brisant: Der Großteil der Bestände wird aktiv gestakt. Nach Unternehmensangaben befinden sich rund 4,71 Millionen ETH im Staking. Daraus entstehen jährliche Einnahmen von umgerechnet etwa 289 Millionen US-Dollar.

Allein in den vergangenen sieben Tagen hat das Unternehmen mehr als 71.000 ETH gekauft. Das selbst gesetzte Ziel bleibt ambitioniert: Bitmine will langfristig fünf Prozent aller existierenden ETH kontrollieren, wie in der Pressemitteilung kommuniziert wird.

Bitmine-Aktie fällt

Zusätzlich verfügt das Unternehmen über rund 685 Millionen US-Dollar an Barreserven sowie kleinere Beteiligungen an Bitcoin und weiteren Investments.

Das Bild zeigt die Bitmine-Aktie.
Bitmine sinkt deutlich I Quelle: Tradingview

An der Börse sorgte die Expansion zuletzt allerdings nicht für Euphorie. Die BMNR-Aktie hat zum Wochenschluss knapp zehn Prozent verloren. Anleger scheinen zunehmend die Risiken einer stark konzentrierten Ethereum-Strategie einzupreisen.

Do Your Own Research!
Glassnode bietet dir umfangreiche On-Chain-Daten, um bessere Investitions- und Handelsentscheidungen für Bitcoin, Ethereum und Co. treffen zu können.
Jetzt anmelden und 10% sparen
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
SpaceX-Gebäude
Nach Cerebras-BörsengangPre-IPO-Perps: Warum SpaceX jetzt zum Treiber für Hyperliquid werden könnte
Ed Schotland
Interview mit Edwin SchotlandBitcoin für Kinder: “Unsere ganze Welt dreht sich um Geld”
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
DeXe
11,90
3.79%
Zcash
455,24
2.53%
Figure Heloc
0,894652
2.43%
Hyperliquid
38,84
2.08%
Toncoin
1,65
1.01%
NEAR Protocol
1,32
0.55%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
0.16%
JUST
0,076860
0.16%
HTX DAO
0,000002
0.08%
United Stables
0,861070
0.06%
Bitcoin Cash
321,83
-9.04%
Flare
0,007277
-7.68%
Dogecoin
0,088843
-6.16%
Provenance Blockchain
0,008909
-5.91%
Pi Network
0,129335
-5.42%
Internet Computer
2,12
-4.99%
Bittensor
220,02
-4.95%
Morpho
1,45
-4.55%
Ethereum
1.796,03
-4.42%
Uniswap
2,91
-4.41%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren