Bitmine hält inzwischen mehr als 5,27 Millionen ETH im Wert von über elf Milliarden US-Dollar. Wie reagiert die Aktie?

Ethereum-Wette mit Milliardenvolumen: Bitmine kontrolliert jetzt 4,37 Prozent aller ETH

Ethereum-Wette mit Milliardenvolumen: Bitmine kontrolliert jetzt 4,37 Prozent aller ETH

Bitmine baut seine Ethereum-Reserve weiter aus: Das Unternehmen hält inzwischen mehr als 5,27 Millionen ETH im Wert von rund 11,6 Milliarden US-Dollar. Damit kontrolliert Bitmine bereits 4,37 Prozent des gesamten Ether-Umlaufs.

Ethereum-Käufe in Rekordhöhe

Besonders brisant: Der Großteil der Bestände wird aktiv gestakt. Nach Unternehmensangaben befinden sich rund 4,71 Millionen ETH im Staking. Daraus entstehen jährliche Einnahmen von umgerechnet etwa 289 Millionen US-Dollar.

Allein in den vergangenen sieben Tagen hat das Unternehmen mehr als 71.000 ETH gekauft. Das selbst gesetzte Ziel bleibt ambitioniert: Bitmine will langfristig fünf Prozent aller existierenden ETH kontrollieren, wie in der Pressemitteilung kommuniziert wird.

Bitmine-Aktie fällt

Zusätzlich verfügt das Unternehmen über rund 685 Millionen US-Dollar an Barreserven sowie kleinere Beteiligungen an Bitcoin und weiteren Investments.

Bitmine sinkt deutlich I Quelle: Tradingview

An der Börse sorgte die Expansion zuletzt allerdings nicht für Euphorie. Die BMNR-Aktie hat zum Wochenschluss knapp zehn Prozent verloren. Anleger scheinen zunehmend die Risiken einer stark konzentrierten Ethereum-Strategie einzupreisen.