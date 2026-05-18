Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung sowie Inflationszahlen aus Europa könnten die Kursentwicklung von Bitcoin maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Hinweise das FOMC-Protokoll auf den weiteren Zinspfad der US-Notenbank liefern könnte

Was die Erstanträge auf Arbeitslosengeld über den Zustand des US-Arbeitsmarkts verraten

Warum die finalen Michigan-Inflationserwartungen für die Fed besonders relevant sind und welche Szenarien sich daraus für Bitcoin ergeben

Bitcoin (BTC) beendet die Woche mit einem Kursabschlag von fünf Prozent um 78.000 US-Dollar und muss dem Kursrücksetzer am US-Aktienmarkt am letzten Handelstag Tribut zollen. Zwar notieren S&P500 und Nasdaq dank einer starken Berichtssaison weiterhin unweit ihrer Rekordstände, der Krypto-Sektor konnte in den letzten Wochen jedoch nicht nachhaltig davon profitieren. Ether (ETH), XRP und Solana (SOL) scheiterten ebenfalls an wichtigen Widerständen und notieren im Wochenvergleich schwächer. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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