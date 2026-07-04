Bitcoin, Ethereum, XRP oder doch was ganz anderes? Diese Coins sind bei mehr als 1.400 befragten deutschen Anlegern am beliebtesten.

Portfolios untersucht: Auf diese Kryptowährungen setzen deutsche Investoren 2026

Portfolios untersucht: Auf diese Kryptowährungen setzen deutsche Investoren 2026

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Krypto-Marktstudie von BTC-ECHO und KPMG analysiert die Portfolios deutscher Investoren für 2026. â³

91 Prozent der Befragten halten Bitcoin, während Ethereum an Beliebtheit verliert. â³

Die Studie zeigt demografische Trends und Einkommensverteilungen unter Krypto-Anlegern.

Ein kostenfreier Download des vollständigen Reports bietet tiefere Einblicke in die Ergebnisse. â³

Die vierte Ausgabe der Krypto-Marktstudie von BTC-ECHO und KPMG liefert präzise Einblicke in die Struktur hiesiger Krypto-Investoren. Datengrundlage bilden die Antworten von über 1.400 Teilnehmern aus dem Zeitraum von November 2025 bis Januar 2026. Was daraus deutlich wird: Digitale Vermögenswerte, ob Bitcoin oder Altcoins, sind innerhalb klar definierter Bevölkerungsschichten inzwischen fest etabliert. Und: Die Zeit der wilden Spekulation mit Nischencoins ist vorüber, denn die Krypto-Elite setzt sich immer weiter ab.

Wer sind die deutschen Krypto-Anleger eigentlich?

Nüchterne, zunehmend langfristige Marktbetrachtungen spiegeln sich direkt im demografischen Profil der hiesigen Krypto-Anlegerschaft wider, die sich mehrheitlich durch ein stabiles Umfeld auszeichnet. Konkret verfügen 54 Prozent der befragten Investoren über eine höhere Ausbildung, aufgeteilt in 48 Prozent mit einem klassischen Hochschulabschluss und 6 Prozent mit einer abgeschlossenen Promotion. Eine Minderheit verteilt sich auf abgeschlossene Berufsausbildungen mit 26 Prozent, das Abitur mit 11 Prozent sowie Haupt- und Realschulabschlüsse mit lediglich 9 Prozent.

Hinsichtlich des monatlichen Bruttoeinkommens dominiert das mittlere Segment. Finanzielle Mittel zwischen 2.001 und 3.999 Euro stehen 41 Prozent der Teilnehmer zur Verfügung, während 32 Prozent zwischen 4.000 und 7.999 Euro verdienen. Höhere Einkommen von über 8.000 Euro verzeichnen immerhin 16 Prozent, wohingegen bloß 12 Prozent weniger als 2.000 Euro aufweisen.

Bezüglich des Beschäftigungsstatus bilden Angestellte mit 57 Prozent die absolute Mehrheit, gefolgt von Selbstständigen mit 17 Prozent. Personen im Ruhestand belegen mit 15 Prozent den dritten Platz, wohingegen Beamte mit 5 Prozent, Studierende mit 3 Prozent und Arbeitssuchende mit 2 Prozent kaum ins Gewicht fallen.

Der Triumphzug der Krypto-Top-10

Eine Analyse der Portfolios enthüllt eine starke Konzentration auf die liquidesten Coins. Unangefochten an der Spitze steht Bitcoin, denn überwältigende 91 Prozent aller Studienteilnehmenden halten BTC im Depot. Damit baut die Krypto-Leitwährung ihre Vormachtstellung im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt und seit dem Jahr 2022 sogar um sieben Prozentpunkte aus.

Einen deutlichen Abstand weist die zweitplatzierte Kryptowährung Ethereum auf, welche mit 74 Prozent im Vorjahresvergleich fünf Prozentpunkte einbüßen musste. Dahinter positioniert sich Solana mit stabilen 57 Prozent auf dem dritten Platz des Beliebtheitsrankings.

Weiterhin nennenswerte Allokationen verzeichnen Ripple mit 49 Prozent, Cardano mit 37 Prozent sowie Polygon mit 30 Prozent. Als einziger echter Aufsteiger innerhalb der führenden zehn Positionen etabliert sich die Smart-Contract-Plattform Sui, welche um vier Prozentpunkte zulegen konnte und nun gleichauf mit Dogecoin bei 20 Prozent liegt. Signifikante Abwärtstrends registriert der Krypto-Report bei spekulativeren Altcoins wie Dogecoin, Polygon oder Shiba Inu, die kollektiv zu den Absteigern des Jahres zählen.

Wer tiefere Einblicke in diese empirischen Daten gewinnen möchte, findet alle Ergebnisse gesammelt im vollständigen Report, der ab sofort zum kostenfreien Download bereitsteht.