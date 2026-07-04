TRON bereitet sich mit quantensicheren Signaturen auf die Zukunft vor. Ob sie später im Mainnet eingeführt werden, entscheidet die Testphase.

TRON testet quantensichere Signaturen – was bedeutet das für den Kurs?

TRON testet quantensichere Signaturen – was bedeutet das für den Kurs?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… TRON testet quantensichere Signaturen zur Verbesserung der Netzwerksicherheit gegen Quantencomputer.

Die Integration könnte Auswirkungen auf den TRX-Kurs haben, der aktuell in einer Konsolidierungsphase ist. â³

Die technische Analyse zeigt kurzfristig bullische Tendenzen, jedoch auch Anzeichen von Überkauftheit. â³

Prognosen deuten auf verschiedene Szenarien für den Kursverlauf hin, abhängig von kritischen Marken.

TRON hat auf dem Nile-Testnetz eine neue Version veröffentlicht, die zwei quantensichere Signaturverfahren integriert. Damit sollen Transaktionen und die Kommunikation im Netzwerk besser gegen mögliche Angriffe durch Quantencomputer geschützt werden. Die neuen Verfahren basieren auf Standards des NIST und werden zunächst im Testnetz erprobt.

Post-quantum signatures are now available for testing on the TRON Nile Testnet.



Following the successful passing of Committee Proposal #20628, FN_DSA_512 has been enabled on Nile, allowing developers to try one of the supported post-quantum signature algorithms in a testnet… pic.twitter.com/CtIOF1IgSy — TRON DAO (@trondao) July 3, 2026

TRON gehört zu den ersten großen Layer-1-Blockchains, die quantensichere Signaturen in einem Testnetz einsetzen. Nun muss sich zeigen, ob Wallets, Börsen und dApps die neuen Signaturtypen übernehmen. Erst wenn sie erfolgreich integriert werden, kann über eine Einführung im Mainnet entschieden werden. Kann das Update dem TRX-Kurs neuen Schwung verleihen?

TRON Struktur & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der TRX-Kurs in einer Range zwischen 0,3244 US-Dollar (High) und 0,3202 US-Dollar (Low) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,3239 US-Dollar und damit etwa 1,06 Prozent über dem Schlusskurs des Vortags (0,3205 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 30.675.080.812 US-Dollar. Der Kurs notiert nahe dem oberen Bereich dieser Spanne, was kurzfristig auf Kaufdruck hinweist.

Der Kurs notiert über dem EMA-20 (0,32052 US-Dollar) und die Sequenz zeigt jüngst höhere Hochs und höhere Tiefs. Kurzfristige Unterstützungen liegen bei 0,3202 US-Dollar und 0,3185 US-Dollar, relevante Widerstände bei 0,3244 US-Dollar und dem Fibonacci-Level 0,3266364 US-Dollar. Solange der Kurs über dem EMA-20 bleibt, ist die technische Lage kurzfr. bullish, jedoch mit Anzeichen von Überkauftheit.

TRX Momentum-Check

Der RSI (14) liegt bei 88,7 und signalisiert überkaufte Bedingungen. Das Histogramm zeigt eine beschleunigende positive Tendenz, was auf kurzfristig steigende Aufwärtsdynamik hindeutet.

Volatilität & TRON Risiko

Die Bollinger‑Bänder sind mit einer Breite von etwa 0,01069 US-Dollar moderat geöffnet. Der Markt befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase mit erhöhter Volatilität, solange der Kurs nahe dem Oberband verbleibt.

TRX Kurzfristige Prognose und Fazit

Kurzfristige Prognose für TRON am 04.07.2026: neutral bis leicht bullisch, mit erhöhtem kurzfristigem Risiko wegen überkaufter Indikatoren. Schlüsselunterstützungen: 0,3202 US-Dollar / 0,3185 US-Dollar; Widerstände: 0,3244 US-Dollar / 0,3266 US-Dollar (Fibonacci). Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,3266 US-Dollar würde kurzfristig Raum bis ~0,3342 US-Dollar öffnen; ein Bruch unter 0,3200 US-Dollar könnte Abgaben bis 0,312–0,315 US-Dollar auslösen. Für Anleger empfiehlt sich ein diszipliniertes Risk‑Management und Teilnahme bevorzugt nach Rücksetzern.

Neutrales Szenario:

Im neutralen Szenario, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bewertet wird, liegt das Kursziel zwischen 0,320 und 0,326 US-Dollar. Dieses Szenario bleibt gültig, solange der Kurs über 0,318 US-Dollar notiert. Als Trigger gilt, dass sich der RSI unter 80 stabilisiert, der Kurs oberhalb der EMA-20 bleibt und die Bollinger-Mitte weiterhin als Unterstützung dient.

Bullishes Szenario

Das bullishe Szenario wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent eingeschätzt und sieht ein Kursziel zwischen 0,3266 und 0,3342 US-Dollar vor. Ungültig wird es bei einem Rückgang unter 0,320 US-Dollar. Ausgelöst wird das Szenario durch einen Ausbruch über 0,3266364 US-Dollar mit steigendem Handelsvolumen, während der RSI über 70 bleibt und die EMA-20 weiter ansteigt.

Bearishes Szenario:

Für das bearishe Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 20 Prozent. Das Kursziel befindet sich in einer Spanne von 0,312 bis 0,318 US-Dollar, während ein Anstieg über 0,327 US-Dollar das Szenario entkräften würde. Als Trigger gilt ein Bruch der 0,3200-US-Dollar-Marke bei zunehmendem Volumen, begleitet von einem deutlichen Rückgang des RSI unter 60 sowie einer nach unten drehenden EMA-20.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.