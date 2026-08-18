Kraken erweitert sein Angebot in Europa deutlich. Künftig können Kunden auch Tausende US-Aktien direkt über die Plattform handeln.

Kraken macht den nächsten großen Schritt – was sich für Anleger in Europa jetzt ändert

Kraken macht den nächsten großen Schritt – was sich für Anleger in Europa jetzt ändert

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Kraken startet Handel mit US-Aktien im Europäischen Wirtschaftsraum. â³

Über 7.000 Aktien und 600 Krypto-Assets stehen auf einer Plattform zur Verfügung. â³

xStocks ermöglichen den Zugang zu tokenisierten Aktien in einem regulierten Konto. â³

Geplante Expansion des integrierten Angebots auf weitere Märkte in den kommenden Monaten. â³

Kraken erweitert sein Angebot für Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum und startet dort den Handel mit US-Aktien. Berechtigte Nutzer können künftig mehr als 7.000 in den USA notierte Aktien, über 600 Krypto-Assets sowie mehr als 700 tokenisierte xStocks über eine gemeinsame Plattform handeln. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.

Das Angebot läuft über Krakens europäische Gesellschaft Payward Europe Digital Solutions (CY) Limited und basiert auf deren MiFID-II-Zulassung. Der Handel ist über Kraken Pro auf Desktop und Mobilgeräten sowie über die Kraken-App möglich.

Kraken verbindet klassische und tokenisierte Aktien

Mit dem neuen Angebot will das Unternehmen klassische Wertpapiere und deren tokenisierte Varianten enger zusammenführen. xStocks bilden in den USA notierte Aktien als Token ab und sind vollständig im Verhältnis 1:1 durch die jeweiligen Basiswerte gedeckt.

Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026 Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet. Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026

Ein Unterschied liegt vor allem in der technischen Infrastruktur. Während klassische Aktien an bestehende Broker- und Handelsstrukturen gebunden sind, lassen sich xStocks laut Kraken auch in Self-Custody-Wallets übertragen und in Onchain-Anwendungen nutzen. Zudem ist der Handel nicht ausschließlich an die üblichen Börsenzeiten gekoppelt.

“Künstliche Trennung zwischen der traditionellen und der tokenisierten Form beseitigen”

“Mit diesem Angebot beseitigen wir die künstliche Trennung zwischen der traditionellen und der tokenisierten Form desselben Vermögenswerts. In einem einzigen regulierten Konto stehen in den USA notierte Aktien und xStocks direkt nebeneinander zur Verfügung. Kunden können dadurch selbst entscheiden, wie sie auf denselben Basiswert zugreifen möchten – über klassische Aktien oder eine tokenisierte Abbildung –, ohne Kapital verschieben oder die Plattform wechseln zu müssen“, sagt Mark Greenberg, Chief Commercial Officer von Payward und Head of Payward Services.

Seit dem Start sollen xStocks bereits ein Transaktionsvolumen von mehr als 38 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Kraken plant, das integrierte Aktienangebot in den kommenden Monaten auch auf weitere Märkte auszuweiten.