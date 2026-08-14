App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
15 ETH. 15 Gewinner.
$1 gehandelt = 1 Los. Feier mit uns.
1,94 T
Hyperliquid-Kurs48,28 -3.30%
Bitcoin-Kurs54.472,23 -0.70%
Ethereum-Kurs1.626,81 -0.40%
XRP-Kurs0,864263 -1.10%
BNB-Kurs525,58 -0.50%
Hyperliquid-Kurs48,28 -3.30%
Solana-Kurs65,12 -1.30%
TRON-Kurs0,288089 -0.30%
Dogecoin-Kurs0,060415 -0.70%
Cardano-Kurs0,154669 -1.10%
Zcash-Kurs424,59 1.60%
Chainlink-Kurs7,74 1.80%
Pi Network-Kurs0,077253 0.80%
Q2-Zahlen 

Krypto-Börse Kraken trotzt dem Bärenmarkt – kommt bald der Börsengang?

Trotz angespannter Marktlage kann Kraken-Mutter Payward positive Quartalszahlen vorlegen. Geht es für den Konzern bald an die Börse?

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Krakenlogo vor Bitcoin-Münzen.

Beitragsbild: picture alliance / imageBROKER | Mojahid Mottakin

 | Kraken zeigt Wachstum trotz Bärenmarkt

Der Bärenmarkt scheint der Krypto-Börse Kraken bislang nur wenig auszumachen. Diese Vermutung legen zumindest aktuelle Zahlen der Muttergesellschaft Payward nahe. Das Unternehmen befindet sich auf Expansionskurs – und könnte bald sogar den Sprung an die Börse wagen.

Wer in den aktuellen Quartalsbericht der Kraken-Mutter Payward blickt, der käme unter Umständen gar nicht auf die Idee, dass am Krypto-Markt gerade Flaute herrscht. Bereinigt setzte das Unternehmen 508 Millionen US-Dollar um und lag damit 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Am Ende stand ein positiv bereinigtes EBITDA von 23 Millionen US-Dollar.

Die rückläufigen Spot-Handelsvolumina, die die gesamte Krypto-Branche im zweiten Quartal belasteten, gingen zwar auch nicht spurlos an Payward vorbei – 13 Prozent verlor die Firma im Jahresvergleich –, die Kraken-Mutter konnte das jedoch mit Erlösen außerhalb des klassischen Handelsgeschäfts auffangen. Vermögensbasierte und sonstige Einnahmen machten 60 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Ein Jahr zuvor waren es noch 55 Prozent gewesen. Zu diesem Bereich zählt das Unternehmen unter anderem Staking, tokenisierte Aktien und weitere Finanzprodukte.

Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026

Auch die Kundenbasis legte zu. Die Zahl der finanzierten Konten stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 42 Prozent auf 6,6 Millionen. Gleichzeitig verwahrte Payward zum Ende des Quartals Vermögenswerte im Gesamtwert von 40 Milliarden US-Dollar. Nach Angaben des Unternehmens setzte sich das Wachstum damit trotz der niedrigeren Spot-Handelsaktivität am Markt fort.

Kraken-Mutter setzt Expansionskurs fort

Parallel dazu treibt die Kraken-Mutter ihre Expansion durch Übernahmen voran. Am 1. Mai schloss Payward die Akquisition der US-Derivateplattform NinjaTrader ab und ergänzte damit sein Angebot um Futures. Im Juli folgte die Übernahme einer Plattform für Stablecoin-Zahlungen. Zudem vereinbarte das Unternehmen den Kauf von Capitalise.ai, dessen Technologie Handelsstrategien automatisieren soll.

Der Expansionskurs fällt in eine Phase, in der Payward zugleich einen möglichen Börsengang vorbereitet. Im November 2025 reichte das Unternehmen vertraulich einen Entwurf des Registrierungsformulars S-1 bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Einen konkreten Zeitpunkt für das IPO hat das Unternehmen bislang nicht genannt.

Bitcoin- & Krypto-Sparplan einrichten – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du Schritt für Schritt einen Krypto-Sparplan für Bitcoin und Co. einrichten kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Krypto-Sparplan Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Tron (TRX) Kryptowährungsmünze auf einem Kerzenchart mit orangen und schwarzen Linien.
TRX-KursprognoseTron-Kursprognose: Kann der Altcoin auch weiterhin im Bärenmarkt performen?
Strategy-Gründer Michael Saylor in einer Nahaufnahme.
Neue Regeln, neuer ÄrgerStrategy und Metaplanet droht erneut der MSCI-Ausschluss
Bitcoin-Münze vor China-Fahne und KI-Symbolik
Wettlauf mit dem WestenBitcoin-Prognose bis 2027: Diesen BTC-Kurs erwarten die Top-KI-Modelle aus China
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,272100
17.80%
OKB
92,86
4.00%
Shiba Inu
0,000004
3.20%
MemeCore
0,962346
3.20%
Cronos
0,041692
3.10%
币安人生 (BinanceLife)
0,419134
2.70%
World Liberty Financial
0,048332
2.60%
Internet Computer
1,93
2.60%
POL (ex-MATIC)
0,064771
2.50%
Chainlink
7,74
1.80%
Uniswap
2,77
-8.10%
Beldex
0,071588
-6.70%
​​Stable
0,027178
-4.60%
Lighter
1,92
-3.50%
Hyperliquid
48,28
-3.30%
LEO Token
7,96
-3.20%
Ondo
0,279737
-2.90%
Figure Heloc
0,874781
-2.80%
Litecoin
37,71
-2.70%
Pump.fun
0,002447
-2.70%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren