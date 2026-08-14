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Neue Regeln, neuer Ärger 

Strategy und Metaplanet droht erneut der MSCI-Ausschluss

Für Strategy und Metaplanet wird es wieder eng. Der Index-Anbieter MSCI will die Bitcoin-Treasury-Firmen erneut ausschließen.

Daniel Hoppmann
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Strategy-Gründer Michael Saylor in einer Nahaufnahme.

Beitragsbild: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Gage Skidmore

 | Die nächste Hiobsbotschaft für Michael Saylor

Es ist die Neuauflage eines Konflikts, den man eigentlich schon für beendet hielt. Krypto-Treasury-Firmen wie Strategy oder Metaplanet drohen erneut, aus dem MSCI ausgeschlossen zu werden. Grund dafür sind neue Regelungen, die der Index-Anbieter im August vorstellte. Für die betroffenen Unternehmen könnte es jetzt eng werden.

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