Für Strategy und Metaplanet wird es wieder eng. Der Index-Anbieter MSCI will die Bitcoin-Treasury-Firmen erneut ausschließen.

Strategy und Metaplanet droht erneut der MSCI-Ausschluss

Strategy und Metaplanet droht erneut der MSCI-Ausschluss

Es ist die Neuauflage eines Konflikts, den man eigentlich schon für beendet hielt. Krypto-Treasury-Firmen wie Strategy oder Metaplanet drohen erneut, aus dem MSCI ausgeschlossen zu werden. Grund dafür sind neue Regelungen, die der Index-Anbieter im August vorstellte. Für die betroffenen Unternehmen könnte es jetzt eng werden.

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