Die Traditionsbank erweitert ihr digitales Anlagesortiment um Bitcoin und andere Kryptowährungen. Möglich wird das Angebot dank der österreichischen Krypto-Börse Bitpanda.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die BW-Bank integriert Kryptowährungen in ihr digitales Brokerage für Privatkunden. â³

Kunden können zunächst zehn ausgewählte Kryptowährungen über die Plattform von Bitpanda handeln. â³

Die Kooperation zielt darauf ab, den Zugang zu digitalen Assets zu erleichtern. â³

LBBW erweitert damit ihre Krypto-Strategie auch auf das Privatkundengeschäft. â³ Wir haben die besten MiCA-lizenzierten Broker und Börsen für dich getestet Zu den Börsen

Die BW-Bank bringt Kryptowährungen in ihr digitales Brokerage. In einer Einführungsphase können zunächst ausgewählte Privatkunden zehn verschiedene Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Zum Angebot gehören unter anderem Bitcoin, Ethereum und Solana. Nach Abschluss des Piloten soll der Zugang allen Privatkunden der Bank offenstehen.

Bitpanda übernimmt Handel und Verwahrung

Der Einstieg erfolgt über den BW Nextbroker. Von dort werden Kunden auf die Handelsplattform des österreichischen Krypto-Unternehmens Bitpanda weitergeleitet. Dort lassen sich die angebotenen Kryptowährungen kaufen, verkaufen und verwalten.

Die technische und regulatorische Infrastruktur stammt vollständig von Bitpanda. Die BW-Bank stellt damit den Zugang innerhalb ihrer digitalen Umgebung bereit, während der Krypto-Dienstleister für die Abwicklung und Verwahrung verantwortlich ist. Bitpanda verfügt seit Januar 2025 über eine MiCA-Lizenz der deutschen Finanzaufsicht BaFin.

“Digitale Assets etablieren sich immer mehr als Teil eines Portfolios”, erklärt Rainer Zeeb, Abteilungsleiter Wertpapiere bei der BW-Bank. Die Kooperation solle Kunden einen möglichst einfachen Zugang zu Kryptowerten ermöglichen.

Das neue Angebot ergänzt den bestehenden Wertpapierhandel der Bank. Über die in den Nextbroker integrierte Plattform TradeREBEL können Kunden bereits Aktien, Anleihen und ETFs ohne Handelsplatzentgelte handeln.

LBBW weitet Krypto-Strategie aus

Für den Mutterkonzern LBBW ist die Kooperation kein Neuland. Bereits im April 2024 vereinbarte die Landesbank eine strategische Partnerschaft mit Bitpanda, um Unternehmenskunden den regulierten Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen anzubieten. Mit dem neuen Retail-Angebot wird diese Zusammenarbeit nun auf das Privatkundengeschäft ausgeweitet.

“Eine über 200 Jahre alte Bank. Und Krypto. Ein Gegensatz? Überhaupt nicht. Sondern Strategie”, schreibt LBBW-Innovationschef Stephan Paxmann auf LinkedIn. Digitale Assets gehörten seiner Ansicht nach nicht an den Rand, sondern in die Mitte des regulierten Finanzsystems.

Auch die Sparkassen-Finanzgruppe öffnet sich zunehmend für digitale Assets: Ab Oktober sollen erstmals Kryptowährungen angeboten werden. Welche Strategie dahintersteht und was der Schritt für Anleger bedeutet, erklärt der DSGV im BTC-ECHO-Interview zum Krypto-Angebot der Sparkassen.