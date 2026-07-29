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Einfach erklärt 

Diese Fehler können Krypto-Anleger teuer zu stehen kommen – und sind vermeidbar

Hohe Renditen im Krypto-Markt sind möglich, doch sie haben ihren Preis. Welche Besonderheiten man kennen sollte, um teure Anfängerfehler zu vermeiden.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin- und eine Ethereum-Münze vor Euroscheinen

Beitragsbild: picture alliance

 | Kryptowährungen werden weltweit beliebter

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb nicht jedes Krypto-Projekt langfristig erfolgreich sein wird
  • Wie Betrüger im Krypto-Markt vorgehen und wie sich Anleger schützen können
  • Wo die größten Risiken beim Einstieg in Kryptowährungen liegen
  • Worin sich der Krypto-Markt deutlich von klassischen Finanzmärkten unterscheidet

Der Traum, mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen schnell reich zu werden, hat wohl die meisten schon einmal fasziniert. Viele würden sich heute wünschen, bereits vor Jahren den ersten Schritt gewagt zu haben.. Der Krypto-Markt folgt jedoch eigenen Regeln und unterscheidet sich in vielen Punkten von klassischen Finanzmärkten. Wer seine Besonderheiten kennt, trifft bessere Entscheidungen und erspart sich so manche unangenehme Überraschung. 

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