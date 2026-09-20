Paxos öffnet Avalanche für mehr institutionelle Nutzung. Für AVAX könnte das neue Nachfrage aus dem Finanzsektor bringen.

Paxos setzt auf Avalanche – bekommt AVAX jetzt neuen Rückenwind?

Paxos setzt auf Avalanche – bekommt AVAX jetzt neuen Rückenwind?

Paxos integriert Avalanche und erweitert damit seine regulierte Finanzinfrastruktur um AVAX sowie den Avalanche-nativen USDC. Über die Plattform erhalten Finanzinstitute und Zahlungsdienstleister direkten Zugang zum Netzwerk und können neue Produkte entwickeln oder Geldtransfers über Avalanche abwickeln.

BREAKING: Paxos integrates Avalanche, with infrastructure serving 650+ institutions and supporting 470M+ end users worldwide



Avalanche is now live on @Paxos across their regulated financial infrastructure platform, expanding institutional access to AVAX and Avalanche-native… pic.twitter.com/sC1On1H1LT — Avalanche🔺 (@avax) September 17, 2026

Die Infrastruktur von Paxos bedient mehr als 650 Institutionen und erreicht weltweit über 470 Millionen Endnutzer. Das Unternehmen ist in mehr als 150 Ländern aktiv und verwahrt Vermögenswerte im Umfang von über 18 Milliarden US-Dollar, wodurch Avalanche an eine bereits etablierte institutionelle Infrastruktur angebunden wird.

Wie wirkt sich die Integration auf den AVAX-Kurs aus?

Avalanche Struktur & Trend

In den letzten 3–6 4h-Candles bewegte sich der Kurs in einer Range von 9,054 US-Dollar (Low) bis 10,825 US-Dollar (High). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 9,763 US-Dollar und damit deutlich über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (9,321 US-Dollar). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 4.366.616.368 US-Dollar und liefert Kontext zur mittleren Liquiditätsbasis des Coins.

Der Kurs notiert klar oberhalb des EMA-20 (8,781 US-Dollar) und die jüngste Sequenz zeigt überwiegend höhere Hochs und höhere Tiefs, was kurzfristig eine bullische Struktur signalisiert. Nahe Unterstützungsniveaus sind 9,436 US-Dollar und 9,054 US-Dollar, während kurzfristige Widerstände bei 9,898 US-Dollar und 10,825 US-Dollar liegen. Solange der Preis über dem EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullish, jedoch mit erhöhter Reaktionsbereitschaft an den genannten Levels.

Momentum-Check Avalanche

Der geschätzte RSI liegt bei etwa 71 und signalisiert überdurchschnittlichen Kaufdruck. Das Histogramm zeigt jedoch eine Abschwächung der Aufwärtsbeschleunigung nach dem Spike auf 10,825 US-Dollar, was auf kurzfristige Konsolidierung hindeutet.

Volatilität & Risiko

Die aktuelle Bollinger-Band-Breite beträgt rund 3,431 US-Dollar (Upper 10,253 US-Dollar / Lower 6,822 US-Dollar), was eine ausgeprägte Expansion nach der Rallye dokumentiert. Der Markt befindet sich in einer Ausbruchs-/Volatilitätsphase mit erhöhtem Rücksetz bzw. Reaktionsrisiko, solange die Bänder so weit geöffnet bleiben.

Kurzfristige Prognose — Fazit

Kurzfristig bleibt die Prognose für Avalanche am 20.09.2026 bullish, allerdings ist mit schnellen Reaktionen an Schlüsselzonen zu rechnen. Unterstützungen liegen bei 9,436 US-Dollar und 9,054 US-Dollar; Widerstände bei 9,898 US-Dollar und 10,825 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 10,825 US-Dollar mit Volumenanstieg würde weitere Käufer anziehen und Raum für Folgegewinne eröffnen, während ein Bruch unter 9,054 US-Dollar kurzfristig zu schärferer Volatilität und Rücksetzern führen dürfte. Anleger sollten Stops knapp unter 9,054 US-Dollar planen und Volumen als Bestätigungssignal nutzen.

Bullishes Szenario

Im bullischen Szenario liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 Prozent. Entscheidend wäre ein Schlusskurs über 10,825 US-Dollar auf Vier-Stunden-Basis mit erhöhtem Volumen. Hält sich der RSI über 72 und bleibt der Aufwärtstrend oberhalb von 8,566 US-Dollar intakt, liegt das Kursziel zwischen 10,825 und 13 US-Dollar.

Bearishes Szenario

Das bearishe Szenario wird mit 25 Prozent gewichtet. Fällt der Kurs unter die Unterstützung bei 9,436 US-Dollar und zieht das Verkaufsvolumen an, würde sich das Bild deutlich eintrüben. Ein RSI unter 50 und ein Schlusskurs unter 9,054 US-Dollar würden den Bruch bestätigen, das Ziel läge dann zwischen 7,8 und 9 US-Dollar.

Neutrales Szenario

Für das neutrale Szenario sieht die Analyse eine Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Dafür müsste sich der Kurs seitwärts zwischen 9,436 und 10,094 US-Dollar bewegen, der RSI im Bereich von 50 bis 70 bleiben und der EMA-20 unter dem Kurs verlaufen. In diesem Fall läge die erwartete Spanne zwischen 9,2 und 10,5 US-Dollar.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.