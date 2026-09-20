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Ein Trader verliert über 10 Millionen US-Dollar durch die Zcash-Rallye

Die Zcash-Rallye wird für Short-Seller immer teurer. Ein Trader musste bereits einen Verlust von mehreren Millionen US-Dollar hinnehmen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Zcash-Münzen

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zcash ist einer der beliebtesten Privacy Coins.

Zcash bringt Short-Seller derzeit ordentlich ins Schwitzen. Der Privacy Coin ist innerhalb eines Monats um rund 126 Prozent gestiegen, und ein Trader, der zuvor 26 Gewinne in Folge verbucht hatte, musste seine ZEC-Short-Position in dieser Woche mit einem Verlust von 10,68 Millionen US-Dollar schließen. Seine zuvor aufgebauten Gewinne von mehr als neun Millionen US-Dollar sind damit komplett dahin.

Noch größer ist der Buchverlust bei Garrett Jin, der auf Hyperliquid einen Short über 37.999 ZEC hält und damit aktuell rund 33,87 Millionen US-Dollar im Minus liegt. Ganz ausweglos ist die Position allerdings noch nicht, denn der Liquidationspreis liegt bei 4.789,42 US-Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs von 1.445 US-Dollar.

Woher kommt die Zcash-Rallye?

Unterstützung kommt von größeren Marktteilnehmern, die große Bestände an ZEC von den Börsen abziehen. Eine Adresse zog an nur einem Tag 15.860 ZEC im Wert von 22,69 Millionen US-Dollar von Binance ab.

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Auch über die Zcash-ETFs fließt frisches Kapital in den Markt, in der Woche bis zum 18. September kamen 98,2 Millionen US-Dollar zusammen. Das verwaltete Vermögen der Zcash-ETFs stieg dadurch auf 914,5 Millionen US-Dollar.

Mit der Rallye wächst allerdings auch das Risiko am Derivatemarkt: Auf Hyperliquid liegt das Open Interest bei ZEC-Perpetuals inzwischen bei rund 755 Millionen US-Dollar.

Je größer die gehebelten Positionen auf beiden Seiten werden, desto anfälliger wird Zcash für heftige Gegenbewegungen. Kommt der Kurs ins Rutschen, könnten Liquidationen schnell zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Zcash bleibt damit einer der auffälligsten Coins am Markt, allerdings auch einer der riskanteren Trades der vergangenen Wochen.

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