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Sparen reicht nicht mehr: Welche Geldanlage Vermögen wirklich wachsen lässt

Langfristiger Vermögensaufbau hängt nicht nur von der Höhe des Kapitals ab. Auch Zeit und Rendite können über Jahre einen großen Unterschied machen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Euroscheine

Beitragsbild: picture alliance

 | Verschiedene Investments bieten unterschiedliche Chancen und

Wer Geld auf dem Konto liegen lässt, verzichtet oft auf Rendite. ETFs und Bitcoin versprechen deutlich mehr Ertrag, bringen aber auch ganz unterschiedliche Risiken mit sich. Wer sein Vermögen wirklich wachsen lassen will, muss sich für den richtigen Weg entscheiden.

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