App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,41 T
Hyperliquid-Kurs81,57 7.71%
Bitcoin-Kurs70.694,94 4.94%
Ethereum-Kurs2.282,87 5.81%
XRP-Kurs1,24 7.22%
BNB-Kurs661,78 1.21%
Hyperliquid-Kurs81,57 7.71%
Solana-Kurs98,71 8.45%
TRON-Kurs0,295087 0.79%
Dogecoin-Kurs0,076744 4.55%
Cardano-Kurs0,201423 6.97%
Zcash-Kurs1.333,90 0.87%
Chainlink-Kurs10,81 5.66%
Pi Network-Kurs0,075275 3.52%
Meinungs-ECHO 

Krypto-Debakel in Washington: Als der Traum vom Clarity Act platzte

Der politische Durchbruch für eine klare Krypto-Regulierung in den USA bleibt aus. Warum Ripple-Chef Brad Garlinghouse wütend gegen die Demokraten austeilt – während Charles Hoskinson und Michael Saylor gelassen bleiben.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Trump, Armstrong und eine Bitcoin-Münze vor rötlichem Hintergrund

Beitragsbild: picture alliance I KI-Fotomontage

 | Republikaner und Krypto-Industrie konnten den Clarity Act nicht durchbringen

Das Scheitern des Clarity Acts ist vorerst besiegelt. Bis zuletzt hofften Krypto-Branchengrößen auf ein positives Ergebnis – und viele Anleger erwarteten neue Kursimpulse für Bitcoin, Ethereum, XRP und Co., wenn das Krypto-Gesetz verabschiedet wird. Doch schon seit Jahresbeginn zeichneten sich verhärtete politische Fronten ab. Letztlich erhielt der Antrag, der den Weg für die weitere Beratung freimachen sollte, nur 49 statt der erforderlichen 60 Ja-Stimmen. Wie ein Krypto-Traum an der politischen Realität zerplatzte – und warum weder Michael Saylor noch Charles Hoskinson allzu bekümmert darüber sind, während sich Ripple-Chef Brad Garlinghouse auf die “Anti-Krypto-Armee” einschießt.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Cardano-Münze vor einem Chart
ADA mit starkem WochenlaufCardano-Kurs mit starkem Comeback – geht noch mehr?
XRP-Münze und China-Symbolik
KI-Modelle aus FernostXRP-Kurs bis 2027: Diese Prognosen stellen Chinas führende KIs auf
Das Bild zeigt das Revolut-Logo
Krypto in DACHKrypto-Branche in Aufruhr: Revolut-Leak und Bitpanda-Abgänge
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Akedo
0,036509
94.13%
Injective
6,00
18.00%
Morpho
2,36
16.18%
Filecoin
0,859156
14.07%
Aptos
0,669239
13.63%
Kaspa
0,033904
12.85%
Sky
0,061136
12.57%
Jupiter
0,242965
12.12%
Ether.fi
0,638029
11.65%
Ethena
0,159315
11.18%
Bitway
0,531981
-11.60%
Arbitrum
0,185340
-5.79%
PancakeSwap
2,10
-3.01%
Lighter
4,27
-2.48%
World Liberty Financial
0,051088
-0.31%
Dash
53,52
-0.16%
USDGO
0,871243
-0.06%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
0,871400
0.00%
Blockchain Capital
92,84
0.00%
Dai
0,871308
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren