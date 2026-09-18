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ADA mit starkem Wochenlauf 

Cardano-Kurs mit starkem Comeback – geht noch mehr?

Cardano gehört wieder zu den stärkeren Large-Cap-Coins. Der Kurs zeigt eine klare Erholung, während wichtige Netzwerk-Upgrades vorankommen

Louis Blümlein
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Eine Cardano-Münze vor einem Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Cardano meldet sich mal wieder zurück

Cardano meldet sich nach Monaten mit wenig Bewegung wieder deutlicher zurück. ADA gehörte in dieser Woche zeitweise zu den stärksten Large-Cap-Coins und legte allein am Donnerstag zweistellig zu. Seit dem lokalen Tief bei rund 0,13 US-Dollar steht inzwischen ein Plus von mehr als 50 Prozent, gleichzeitig entstehen im Chart Schritt für Schritt höhere Tiefs und höhere Hochs. Auf lange Sicht ist der Weg zurück zu den alten Hochs zwar noch weit, kurzfristig sieht die Bewegung aber deutlich besser aus als noch vor einigen Wochen. Dazu wird das Netzwerk im Hintergrund weiter ausgebaut und auch charttechnisch gibt es bereits Zonen, die bei einem Rücksetzer wieder interessant werden könnten.

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