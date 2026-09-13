Wenn der Fear and Greed Index auf “Gier” umschaltet und wieder die Rede ist von einem Bullenmarkt, steigt auch das Thermometer am Memecoin-Markt. Auf die letzten 30 Tage ist die Marktkapitalisierung aller Satire-Coins um 30 Prozent gestiegen – niemand möchte wohl den Zug verpassen, der ironischerweise erst dadurch ins Rollen kommt. Dabei steht eine elementare Frage mal wieder brandaktuell im Raum: Hund oder Katze? Das ist auch unter Krypto-Anlegern eine Typfrage. Denn die Art des Vierbeiners sagt viel über das Risikoprofil der Coins aus: Hunde, die bellen, aber nicht beißen, und Katzen, die gerne mal die Krallen ausfahren.
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