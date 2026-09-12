LAPTOP-Debakel: Bidens “Anti-Trump-Token” endet im Chaos

Über 100 Milliarden US-Dollar war Hunter Bidens Satire-Kryptowährung kurzzeitig wert. Dem großen Widersacher Trump stand das Memecoin-Chaos in nichts nach.

Im Oktober 2020 sickerten pikante Inhalte eines prominenten Laptops durch die Presse, der in der heißen Phase des US-Wahlkampfes noch eine große Rolle spielen sollte. Dieser enthielt E-Mails über Auslandsgeschäfte, Finanzunterlagen sowie private Aufnahmen aus einer unrühmlichen Zeit der Drogenexzesse. Der ehemalige Besitzer: Hunter Biden, Sohn von Joe Biden. Seitdem dient der Laptop im Trump-Lager als Projektionsfläche für allerlei Korruptionsvorwürfe. Sechs Jahre später drehte Hunter Biden den Spieß nun einfach um – und der Krypto-Markt ist um einen weiteren Memecoin-Skandal reicher.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.