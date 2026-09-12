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Meinungs-ECHO  

LAPTOP-Debakel: Bidens “Anti-Trump-Token” endet im Chaos

Über 100 Milliarden US-Dollar war Hunter Bidens Satire-Kryptowährung kurzzeitig wert. Dem großen Widersacher Trump stand das Memecoin-Chaos in nichts nach.

Moritz Draht
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Hunter Biden in der Frontalansicht

Beitragsbild: picture alliance

 | Hunter Biden macht seinen berüchtigten Laptop zum Memecoin

Im Oktober 2020 sickerten pikante Inhalte eines prominenten Laptops durch die Presse, der in der heißen Phase des US-Wahlkampfes noch eine große Rolle spielen sollte. Dieser enthielt E-Mails über Auslandsgeschäfte, Finanzunterlagen sowie private Aufnahmen aus einer unrühmlichen Zeit der Drogenexzesse. Der ehemalige Besitzer: Hunter Biden, Sohn von Joe Biden. Seitdem dient der Laptop im Trump-Lager als Projektionsfläche für allerlei Korruptionsvorwürfe. Sechs Jahre später drehte Hunter Biden den Spieß nun einfach um – und der Krypto-Markt ist um einen weiteren Memecoin-Skandal reicher.

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