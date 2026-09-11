Bei der geplanten Neubesteuerung von Kryptowährungen in Deutschland prallen die Fronten aufeinander. Die Linke verweist auf Bitpandas Parteispenden und wirft SPD-Finanzminister Lars Klingbeil vor, dass er der Krypto-Lobby im Referentenentwurf zu weit entgegengekommen sei. BTC-ECHO hat exklusiv mit Isabelle Vandre, Sprecherin für Finanzkriminalität der Fraktion Die Linke, und Bitpanda gesprochen. Was die Oppositionspartei jetzt fordert – und wie sich die österreichische Krypto-Börse gegen die Vorwürfe verteidigt.
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