App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
2,28 T
Hyperliquid-Kurs67,78 -4.74%
Bitcoin-Kurs65.982,14 -1.56%
Ethereum-Kurs2.105,80 -0.26%
XRP-Kurs1,15 -2.77%
BNB-Kurs611,49 -0.80%
Hyperliquid-Kurs67,78 -4.74%
Solana-Kurs85,03 -1.62%
TRON-Kurs0,292896 0.50%
Dogecoin-Kurs0,071490 -2.31%
Cardano-Kurs0,177225 -1.60%
Zcash-Kurs929,37 -11.62%
Chainlink-Kurs9,84 -2.06%
Pi Network-Kurs0,081857 0.44%
Krypto in DACH 

Krypto-Haltefrist vor dem Aus: Linke wirft Klingbeil Kniefall vor der Lobby vor

Die geplante Krypto-Steuer soll dem Staat hunderte Millionen Euro zusätzlich bringen. Der Linken geht das nicht weit genug – sie fordert eine deutlich härtere Besteuerung.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt Lars Klingbeil und Friedrich Merz

Beitragsbild: picture alliance

 | Das Aus der Krypto-Haltefrist steht bereits seit Längerem im Raum

Bei der geplanten Neubesteuerung von Kryptowährungen in Deutschland prallen die Fronten aufeinander. Die Linke verweist auf Bitpandas Parteispenden und wirft SPD-Finanzminister Lars Klingbeil vor, dass er der Krypto-Lobby im Referentenentwurf zu weit entgegengekommen sei. BTC-ECHO hat exklusiv mit Isabelle Vandre, Sprecherin für Finanzkriminalität der Fraktion Die Linke, und Bitpanda gesprochen. Was die Oppositionspartei jetzt fordert – und wie sich die österreichische Krypto-Börse gegen die Vorwürfe verteidigt.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.
On-Chain-AnalyseXRP verliert wichtige Zone: Diese Marken könnten jetzt angelaufen werden
RWA Coins vor der Wall Street.
Von ETH bis XRPRWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren
Krypto Aktien vs. Coins
Bullrun-CheckKrypto-Aktien oder Coins? Wo jetzt der größere Hebel liegt
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ether.fi
0,580721
12.18%
Bitway
0,431057
11.79%
Venice Token
20,85
6.50%
Aptos
0,560264
5.74%
Gate
7,99
3.04%
Internet Computer
2,41
2.25%
Polkadot
0,962728
1.68%
World Liberty Financial
0,048571
1.15%
Figure Heloc
0,889664
0.98%
NEAR Protocol
2,10
0.71%
Zcash
929,37
-11.62%
Bitcoin Cash
193,98
-9.43%
Pump.fun
0,003154
-8.04%
Bittensor
201,82
-6.52%
Algorand
0,078230
-6.20%
MemeCore
0,988516
-5.15%
Lighter
3,76
-4.98%
Canton
0,084239
-4.78%
Hyperliquid
67,78
-4.74%
Mantle
0,488978
-4.63%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren