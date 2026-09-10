Der Ripple-Coin macht es Anlegern gerade nicht leicht. Auf den ersten Blick kommt zwar wieder frischer Wind in den Markt und vor allem bei den XRP-Futures wird so viel gehandelt wie seit Monaten nicht mehr. Schaut man aber etwas genauer hin, wirkt die Sache längst nicht mehr so sauber. Der Kurs hat kurzfristig eine wichtige Zone verloren, die Spot-Nachfrage kommt noch nicht richtig hinterher und auch die Liquidation Heatmap deutet Probleme an. Was die On-Chain-Daten jetzt über die XRP-Kursentwicklung verraten.
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