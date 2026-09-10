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On-Chain-Analyse 

XRP verliert wichtige Zone: Diese Marken könnten jetzt angelaufen werden

Bei XRP zieht die Aktivität stark an, doch unter der Oberfläche gibt es erste Warnzeichen. Wie gefährlich wird die aktuelle Lage?

Louis Blümlein
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Eine Nahaufnahme von Ripple (XRP)-Kryptowährungsmünzen auf einer spiegelnden Oberfläche mit einem digitalen Preisdiagramm, das den XRP-Kurs und leuchtend grüne und rosafarbene Kerzenleuchter im Hintergrund zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach der XRP-Kurserholung im August wird die Luft nun dünner

Der Ripple-Coin macht es Anlegern gerade nicht leicht. Auf den ersten Blick kommt zwar wieder frischer Wind in den Markt und vor allem bei den XRP-Futures wird so viel gehandelt wie seit Monaten nicht mehr. Schaut man aber etwas genauer hin, wirkt die Sache längst nicht mehr so sauber. Der Kurs hat kurzfristig eine wichtige Zone verloren, die Spot-Nachfrage kommt noch nicht richtig hinterher und auch die Liquidation Heatmap deutet Probleme an. Was die On-Chain-Daten jetzt über die XRP-Kursentwicklung verraten.

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