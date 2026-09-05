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Banken-Offensive 

Kraken listet SoFiUSD: Kommt jetzt der Angriff auf USDC und USDT?

Eine regulierte US-Nationalbank öffnet ihr Krypto-Geschäft und listet ihren Stablecoin jetzt auf der Börse Kraken. Beide Unternehmen wollen ihre Zahlungs- und Handelsinfrastruktur deutlich enger miteinander verbinden.

Jan-Malte Minnerup
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Das Bild zeigt das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien.

Beitragsbild: Shutterstock

 | SoFi mit strategisch wichtiger Partnerschaft für ihren eigenen Stablecoin.

Der von der US-Bank SoFi ausgegebene Stablecoin SoFiUSD soll auf Kraken gelistet werden und bekommt dadurch deutlich mehr Reichweite. Hinter dem Listing steckt allerdings auch eine Kooperation der beiden Unternehmen, die ihre Zahlungs- und Handelsinfrastruktur miteinander verbindet.

SoFiUSD kommt zu Kraken

Die Kraken-Muttergesellschaft Payward und die SoFi-Bank haben dafür eine strategische Partnerschaft geschlossen. Seit dem 4. September ist der Stablecoin auch offiziell auf Kraken handelbar und ermöglicht dem Unternehmen Zugang zu Millionen privater und institutioneller Kunden.

Nach eigenen Angaben hält die amerikanische Großbank für sämtliche ausgegebene Token entsprechende liquide Reserven vor und garantiert eine Deckung im Verhältnis 1:1 gegen den US-Dollar. Seinen Start hatte der Stablecoin dabei bereits Ende letzten Jahres und ist seit Mai innerhalb der Banking-App des Unternehmens für 15 Millionen Kunden zugänglich.

Mehr als nur ein neues Stablecoin-Listing

Über die neue Partnerschaft tritt Kraken allerdings auch dem SoFi Exchange Network bei, worüber institutionelle Kunden US-Dollar künftig rund um die Uhr zwischen SoFi und der Krypto-Börse bewegen. Das bietet den Vorteil, dass sie am Wochenende nicht auf die Öffnungszeiten klassischer Banksysteme angewiesen sind.

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Im Gegenzug greift SoFi künftig auf Kraken Prime zurück, was der Bank ermöglicht, einen Teil des Krypto-Handels ihrer Kunden über die Handelsinfrastruktur von Kraken auszuführen. Im weiteren Verlauf der Partnerschaft sollen dann auch Verwahrungsdienstleistungen dazukommen. Wie sich der von einer regulierten US-Nationalbank ausgegebene Stablecoin im offenen Konkurrenzkampf mit den etablierten Anbietern Circle und Tether schlägt, wird sich erst nach der Einführung zeigen.

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