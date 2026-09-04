Coinbase nimmt den US-Aktienmarkt ins Visier. Rund um die Uhr handelbare Perpetuals könnten die Preisfindung an der Wall Street verändern.

Nvidia am Sonntag handeln? Coinbase will Aktien-Perpetuals in die USA bringen

Nvidia am Sonntag handeln? Coinbase will Aktien-Perpetuals in die USA bringen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Coinbase plant, Perpetual-Modell auf US-Aktien zu übertragen. â³

Anleger könnten Aktien wie Nvidia und Apple rund um die Uhr handeln.

Erste regulatorische Schritte bei der SEC sind bereits eingeleitet.

Unklar bleibt, welche Aktien verfügbar sein werden und wann der Handel beginnt.

Coinbase will das aus dem Krypto-Markt bekannte Perpetual-Modell auf US-Aktien übertragen und hat bereits erste regulatorische Schritte gemacht. Perspektivisch könnten amerikanische Anleger damit Nvidia, Apple und Co. rund um die Uhr handeln, selbst wenn die klassischen US-Börsen längst geschlossen sind.

Coinbase nimmt den US-Aktienmarkt ins Visier

Dafür hat Coinbase bei der US-Börsenaufsicht SEC jetzt eine sogenannte Notice Registration eingereicht. Hintergrund ist, dass Futures auf einzelne Aktien in den USA als Security Futures Products gelten und deshalb von der SEC und der Commodity Futures Trading Commission gemeinsam beaufsichtigt werden.

Equity perpetuals are coming onshore. This week@coinbase took the first step to offer them in the U.S on our derivatives exchange by filing notice registration documents with the @SECgov.



Equity perps have proven demand internationally, and we’re excited at the prospect of a… — Faryar Shirzad 🛡️ (@faryarshirzad) September 3, 2026

Welche Aktien zum US-Start tatsächlich verfügbar sein werden und wann der Handel beginnen könnte, steht bislang noch nicht fest. Dass die Börse grundsätzlich über die technische Möglichkeit verfügt, stellt das Unternehmen bereits im US-Ausland unter Beweis. Seit März bietet die Krypto-Börse für nicht US-Bürger den Perpetual Futures Handel mit den großen Sieben an. Zudem lassen sich die ETFs SPY und QQQ über entsprechende Kontrakte handeln.

Ein Angriff auf die klassischen Börsenzeiten

Für die traditionellen Börsen bedeutet das zunächst erstmal keinen direkten Verlust von Aktienumsätzen. Für das langfristige Handelsvolumen und die allgemeine Preisfindung könnte die Einführung der neuen Kontrakte allerdings sehr wohl einen Einfluss haben und sich teilweise auf Coinbase verlagern.

Dass die etablierten Börsen den Trend ernst nehmen, zeigt ihre eigene Entwicklung und die Bereitschaft der Nasdaq, ihre eigenen Handelszeiten auf einen 23 Stunden Handel an fünf Tagen auszuweiten. Das Coinbase-Modell würde jedoch noch einen Schritt weitergehen und den Handel auch am Wochenende ermöglichen.