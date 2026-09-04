Krypto-Trader Florian Sondershausen setzt nicht auf Bauchgefühl, sondern auf klar definierte Ein- und Ausstiege. Im Interview mit BTC-ECHO erklärt er seine Strategie – und warum “langsam reich werden” die bessere Variante ist.

Florian Sondershausen: “So würde ich heute mit Bitcoin ein Vermögen aufbauen”

Florian Sondershausen: “So würde ich heute mit Bitcoin ein Vermögen aufbauen”

Kaufen, wenn die Kurse steigen – verkaufen, wenn die Stimmung kippt: Gerade am Krypto-Markt lassen sich Anleger schnell von kurzfristigen Bewegungen treiben. Florian Sondershausen verfolgt einen anderen Ansatz. Der Trading-Experte setzt auf vorab definierte Einstiege, klare Ausstiege und langfristige Planung. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er, wie sich diese Strategie auf den Vermögensaufbau und Trading übertragen lässt. Und: Warum der Markt das Konto selten ruiniert.

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