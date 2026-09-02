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Bitcoin im September: 3 Gründe, warum der BTC-Kurs weiter steigen könnte

Das Bitcoin-Comeback lässt viele Anleger auf einen neuen Bullrun hoffen. Weshalb der Krypto-Frühling jetzt endlich beginnen könnte – und welche unerwarteten Rollen Japan, Korea und die USA fortan spielen werden.

Tobias Zander
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Bitcoin-Münze vor Spätsommerhintergrund

Beitragsbild: Shutterstock I KI-Fotomontage

 | Der neunte Monat des Jahres 2026 hat begonnen – und die Bitcoin-Bullen sind zurück

Der August zählt historisch eigentlich zu den schwächsten Bitcoin-Monaten, doch die Krypto-Leitwährung belehrte Pessimisten kürzlich eines Besseren. Mit einem Kurszuwachs von 25 Prozent feierte sie ihren mit Abstand stärksten Handelsmonat 2026 und eroberte die Marke von 80.000 US-Dollar zurück. Aber kann sich diese Kehrtwende auch im September fortsetzen? Vorerst scheinen die Bären ihre neue Verteidigungslinie halten zu können. Im Hintergrund formiert sich allerdings bereits ein bullisher Sturmangriff. War der letzte Bullrun noch klar “Made in USA”, könnten nun bald Japan und Korea den Markt erobern. Dort stehen neue, kapitalkräftige Bitcoin-Käufer bereit, um den globalen Wettstreit um die 21 Millionen BTC auf ein neues Intensitätslevel zu heben. Was Anleger jetzt wissen müssen.

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